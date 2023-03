Raphy Pina puso a «chambear» a su hija ¡El pan de cada día no llega gratis!

Aunque el productor puertorriqueña Raphy Pina esté en prisión, siempre está en contacto con el exterior mediante sus cuentas en las redes sociales, pues este martes 28 de febrero de 2023, decidió compartir con sus más de 2.8 millones de seguidores sen Instagram que se siente orgulloso de su hija.

Asimismo, compartió un mensaje de agradecimiento y a su hija por ser un ejemplo a seguir, aunque él tenga las comodidades y el poder de darle de todo, ella quiso seguir adelante y conseguir por su propia cuenta un trabajo común y corriente.

Por su parte, le pidió a todos sus seguidores que si ven a su «bebé» la ayuden. «Si la ven me la saludan y apoyan como lo han hecho conmigo».

Para nadie es un secreto que el próximo mes de mayo se cumplirá un año de prisión para Pina, el cuál fue sentenciado a 41 meses de prisión por un tribunal federal en Puerto Rico. Sin embargo, las malas noticias no le afectan y más bien se muestra más fuerte que nunca y totalmente orgulloso de sus hijos Chingui, su primogénito, Mía, su hija mayor, Monty, y la su hija menor, Vida Isabelle.

Prueba de este amor verdadero fue el mensaje que mandó Raphy para su hija Mía. «No se imaginan que satisfacción mas grande me da sentir esta nueva etapa de mi hija.

En su crecimiento, le meti over time a mi trabajo para construir diferentes plataformas de trabajo para cuando crecieran , les fuera menos difícil seguir un camino. No le regalo las cosas aunque ellos sepan que lo puedo hacer por que no estaría bien, y aunque me desvivo por ellos, quiero que sigan un legado empresarial el cual puedan disfrutar de lo que ya se Logró», expresó el boricua.

«Hoy comienza su part time en @rogeliosiceplant sin descuidar sus estudios y sé que va a cogerle el piso rápido, aunque todos conocen su timidez ya es hora de dejarla a un lado y echar adelante. Así que si la ven me la saludan y apoyan como lo han hecho conmigo. Paso a paso llegaras a lo que desees en el Futuro. Buen comienzo mi Bebe Te Amo y mucho éxito desde la distancia», concluyó.

