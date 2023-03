Boris Izaguirre respondió a las venezolanas que criticaron el olor corporal de los españoles

El periodista y escritor venezolano Boris Izaguirre reaccionó al polémico vídeo de dos venezolanas que criticaron el olor corporal de los españoles y les pidió ver los aspectos positivos de vivir en ese país ya que a su juicio los venezolanos «tenemos buen olor, pero tenemos un desastre de país».

Izaguirre pidió comprensión con ellas ya que «lo peor que puede existir en la humanidad, que es ser pija y vivir en un país tercermundista como es Venezuela». «Es una contradicción tan horrible que las tenéis que entender. Viven en la tragedia de ser pija subdesarrollada, es una de las peores contradicciones del mundo» , afirma.

Recordemos que las jóvenes venezolanas se hicieron virales en un video donde afirman que en España «La gente huele horrible, no todo el mundo, pero es demasiado común. Huelen a violín, a axila maloliente. Aquí hay agua todo el día, aquí hay champú, aquí hay jabón y hay desodorante. No lo entiendo. Es algo como cultural», afirman en el vídeo las dos jóvenes.

El escritor cuestionó que no se hagan otras preguntas: «¿Por qué no pensar esas cosas que sí tienes en España y no tienes en Venezuela, como por ejemplo una democracia consolidada, que personas homosexuales se pueden casar con su pareja, que haya una Ley Trans muy importante y muchísimas cosas más».

El periodista Boris Izaguirre reaccionó al video de las dos migrantes venezolanas que criticaron “el mal olor” de los españoles. “Lo peor que puede existir es ser pija y de un país tercermundista como Venezuela. ¿Por qué no piensas en las cosas que sí tienes en España?”. pic.twitter.com/9Y2JziWWhk — Directo a la Fuente (@directolafuente) March 2, 2023

