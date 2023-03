España | La Complutense canceló el acto de S’ha Acabat! tras conocer que asistirían diputados de PP y Vox

La Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte clase el ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, decidió cancelar el acto de conmemoración a las víctimas de ETA organizado por S’ha acabat! y Libertad sin Ira tras conocer que asistirían diputados del PP y de Vox como Cayetana Álvarez de Toledo o Iván Espinosa de los Monteros.

Así lo han afirmado los portavoces de ambas agrupaciones estudiantiles, Júlia Calvet y Diego Yáñez, quienes han explicado a OKDIARIO que «casualmente» la facultad de Ciencias Políticas va a permanecer cerrada toda esta semana por una supuesta avería de agua. Un contratiempo que, recuerdan, también se produjo cuando iba a dar una charla en esa misma facultad el candidato de Vox a la alcaldía de Madrid, Javier Ortega Smith, el pasado mes de abril.

Calvet y Yáñez, que han anunciado que el acto se va a seguir celebrando este viernes 3 de marzo a las seis de la tarde, como estaba previsto, pero en una nueva ubicación que es la Sala de Teatro del Centro Cultural Galileo, han explicado que fue a mediados del pasado mes de febrero cuando un profesor de la facultad les concedió el aval para realizar el acto, que en un primer momento llevaba el nombre de «Tengamos memoria, contra la apología de ETA».

❗️❗️ÚLTIMA HORA❗️❗️ 📍NUEVA UBICACIÓN: Sala de Teatro del Centro Cultural Galileo Ante la censura, consideramos que lo más importante es conmemorar a las víctimas del terrorismo etarra, por lo que el acto SE VA A HACER Nos vemos MAÑANA, VIERNES 3 A LAS 18:00h pic.twitter.com/2BbYV6S4eZ — Libertad Sin Ira (@LibertadSI_ESP) March 2, 2023

Al poco tiempo que darles la autorización correspondiente, relatan, desde el Decanato, encabezado por Esther del Campo, empezaron a ponerles «requisitos e impedimentos» para celebrar el acto. Entre ellos, les obligaron a cambiar el nombre del mismo para borrar «apología de ETA» y los sustituyeron por «Memoria, dignidad y justicia: acto en conmemoración a las víctimas de ETA». Además, trataron de imponerles ponentes que participaran en el acto como el vicedecano de la facultad para, creen, meter en el evento «propaganda política».

Con todo, las asociaciones, con el ánimo de realizar el acto, cedieron ante algunos de esos requisitos y comenzaron a publicitarlo por redes sociales. Fue ahí cuando, según relata Calvet, empezó a correrse la voz y algunos diputados anunciaron que asistirían. Es en ese momento cuando el Decanato les convoca para una reunión de seguridad para gestionar cómo iba a ser el acto.

En esa reunión, afirma Yáñez, se les proporciona a los representantes de la Universidad una lista con las personas confirmadas en el acto. Cuando comenzaron a ver los nombres, asegura que algunos de los presentes «comenzaron a rascarse la cabeza, a mirarse entre ellos y se genera un silencio bastante incómodo». Justo después, retiran el aval para la celebración del acto y al poco se enteran de que se cancelan las clases hasta el próximo lunes por esa supuesta avería.

«Curiosamente, eso de cerrar las universidades pasa en momentos bastante análogos porque si no recuerdo mal ocurrió lo mismo cuando iba a participar en un acto Ortega Smith», ha evocado la presidenta de S’ha acabat!, al tiempo que ha recordado que en las últimas semanas el ex vicepresidente segundo del Gobierno y ex ministro de Asuntos Sociales y Agenda 2030 Pablo Iglesias sí ha participado en actos en la facultad, donde retomó su carrera de profesor el pasado mes de enero.

Si finalmente el acto se hubiera celebrado, tanto Calvet como Yáñez, opinan que se habrían reproducido imágenes similares a las que se produjeron el pasado 24 de enero cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sufrió un escrache al ir a recoger un premio a la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.

Ambas asociaciones estudiantiles no entienden que en una facultad de Ciencias Políticas suponga un problema que acudan políticos a actos y, en concreto, en este caso a uno que tiene como objetivo que los jóvenes conozcan la barbarie terrorista de ETA y conmemorar a sus víctimas.

Calvet puntualiza que desde el rectorado de la Universidad se les ofrecieron alternativas para celebrar el acto. Uno fue cambiar el día, algo que no podían porque los miembros de S’ha acabat!, una asociación sin ánimo de lucro, residen en Barcelona y ya tenían el transporte sacado y el otro fue hacerlo en la Biblioteca Histórica de la Complutense, un lugar donde, señala, tan sólo caben unas 80 personas cuando para el acto ya tenían confirmadas a más de dos centenares.