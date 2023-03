Chris Rock busca la venganza de la cachetada que le dio Will Smith

El comediante Chris Rock tendrá un especial en Netflix en el que hablará sobre la bofetada que le dio Will Smith en los Oscars 2022. Una edición de los premios de la Academia que será recordada como una de las más polémicas de todos los tiempos.

El estreno de su programa está previsto para el próximo 4 de marzo, días antes de que se lleve a cabo la 95° edición de los galardones más importantes de la temporada.

Un informante reveló a la revista Page Six que Rock pretende explotar a través de este especial lo sucedido, haciendo uso de su particular humor negro para lanzar una descarga afilada. «Si de verdad quieres ver a Chris Rock contestando al bofetón de Will Smith… El humorista está deseando desplegar todo su arsenal de chistes en su monólogo especial para Netflix», añadió la fuente.