James paxton de red sox abandona salida en spring training con otra lesión

El lanzador zurdo de los Red Sox de Boston, James Paxton, presentó molestias en el tendón de la corva derecho y tuvo que ser sacado del juego del viernes ante los Mellizos de Minnesota en los Spring Training 2023.

Paxton sufre lo que podría ser otro desliz de salud en su carrera, la misma que se ha visto sumamente afectada por lesiones en las últimas cinco temporadas de las Grandes Ligas de Beisbol.

James Paxton llevaba una entrada y dos tercios en blanco con un ponche ante los Mellizos de Minnesota que lo que fue su primera salida en los Spring Training lamentablemente presentó molestias y los medios de los Red Sox de Boston procedieron a sacarlo del juego para ver de que se trata un poco mas de cerca.

En las próximas horas saldrá a la luz que tan grave pueden ser estas molestias de Paxton y qué tiempo podría perderse. James Paxton está prologando a ser una parte de la rotación de dicho equipo junto a Nick Pivetta, Chris Sale, Corey Kluber, Garret Whitlock o Brayan Bello, sin duda sería un golpe para el equipo perderlo por más allá de cinco o seis semanas.

Reporte:

James Paxton left his start today with a right hamstring issue, per @byJulianMack pic.twitter.com/4bWacvFnbe

— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) March 3, 2023