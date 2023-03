Si no hay confianza continuará la inflación

El economista Luis Vicente León, informó que una de las razones por la que la inflación en Venezuela está en aumento, ha sido por la desconfianza, devaluación y ausencia de créditos que impiden la producción.

Asimismo, León agregó que otros motivos se deben a los impuestos de las grandes transacciones y la prohibición de las transferencias intrabancarias. Esta última, Luis Vicente considera que generó la pérdida de confianza del sector privado en el uso de las divisas bancarias.

Aunado a eso, la caída de los ingresos petroleros por el aumento del rubro en el mercado negro. Por tal motivo, el también presidente de Datanálisis, agregó que este incremento en los precios de diversos productos deja como resultado que el consumidor se vea en la necesidad de no adquirirlos.

“Esta realidad actual no necesariamente será la misma en el segundo semestre del año. Recuerden que estamos viendo esto mientras está transcurriendo la producción petrolera de Chevron”, agregó el economista.

Por su parte, aseveró que cuando se termina queriendo controlar todo en la economía; no se controla nada, ya que cuando no hay confianza y siga la inflación los empresarios no importan y no producen.

