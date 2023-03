Dos casos de abuso sexual en Venezuela involucra medios

En las últimas horas, dos nuevos casos de presunto abuso sexual han sido expuestos en Venezuela, y en ambos involucran a personajes de medios de comunicación.

El supuesto primer agresor es de una emisora en Maracaibo y el segundo es del canal del Estado, VTV.

Sobre el primero, una de las víctimas de presunta violación decidió hacer público un video denunciando a su agresor debido al retardo que ha encontrado en instancias legales.

“Soy María Virginia, tengo 20 años y fui víctima de violación. Llevo dos años en un proceso legal y mi voz no ha sido escuchada, todo porque este señor es una persona influyente”, dijo que hizo la denuncia formal en mayo de 2021 y que luego de eso le pidió perdón.

La joven denuncia que se le negó el derecho de tener un abogado y tener expediente.

De igual forma, asegura que el examen forense que determinó el abuso sexual se perdió y le dijeron en tribunales que se “traspapeló por error”.

¿Quiénes son los dos involucrados en los casos de abuso sexual?

Por este motivo, al señalado solamente lo acusaron por el delito de acto lascivo. Se trata del locutor de la emisora Okey 101FM, Lenín Rojas.

Además, la joven también divulgó un audio en el que Rojas le pide perdón y le suplica que no haga pública la denuncia.

“Que no se haga réplica de esto, te lo suplico, que no haya réplica de esto, para poder hacer las cosas que tengo que hacer, voy a buscar ayuda psicológica, no fue mi intención, te lo suplico, María Virginia”, cita NTN24.

Por otra parte, hay que mencionar que Rojas tiene otra presunta víctima que hizo pública la denuncia, también obteniendo un resultado fallido.

Un segundo caso también sacude a otro medio. Se trata del presentador del canal del Estado, VTV, Barry Cartaya, a quien acusan de tener reiteradas actitudes violentas y de acoso contra las intérpretes de seña de esa planta.