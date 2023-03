Édgar Ramírez protagonizará nueva miniserie de acción en Netflix 

Tras las películas Yes Day (2021), La red avispa (2020) y Los últimos días del crimen (2022), el venezolano vuelve a trabajar con Netflix en este nuevo proyecto

El actor venezolano Édgar Ramírez protagoniza Un hombre de Florida, la nueva miniserie de acción en Netflix, que llegará a las pantallas streaming el próximo 13 de abril.

El nuevo proyecto televisivo de Donald Todd, conocido por series como Selena: La serie (2020), This Is Us (2016) y Ugly Betty (2006), constará de ocho capítulos.

La historia se centra en un expolicía que regresa a Florida, su estado natal, para buscar a su novia, quien huye de un mafioso. Sin embargo, su misión se termina convirtiendo en una odisea.

Ramírez estará acompañado por actores como Abbey Lee, Anthony LaPaglia, Lex Scott Davis, Clark Gregg, Paul Schneider, entre otros.

El actor venezolano anteriormente trabajó con Netflix en las películas Yes Day (2021), La red avispa (2020) y Los últimos días del crimen (2022). Ahora esta sería su primera serie en dicha plataforma.

El paso de Édgar Ramírez por Hollywood

Los primeros pasos de Édgar Ramírez como actor fueron en la televisión venezolana con la telenovela Cosita Rica (2003).

Sin embargo, la internacionalización llegaría gracias a la película Carlos (2010) sobre el guerrillero y terrorista venezolano Ilich Ramírez, que le valió un premio Cesar, el máximo galardón de la Academia Francesa de Cine.

Otro de sus papeles más destacados fue el de Roberto Durán en Manos de piedra (2016), junto a Robert De Niro, y el del dios griego Ares en Furia de Titanes 2 (2012), por el que ganó el ALMA, conocido como el Oscar Latino. Más adelante, su actuación como Gianni Versace en American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace le valió una nominación a los Globos de Oro y al Emmy.

Ramírez ha colaborado con otras grandes productoras y estudios como HBO en la miniserie The Undoing (2020) junto a Hugh Grant y Nicole Kidman, y con Disney en la película Jungle Cruise (2021).

Foto: Disney

Próximos proyectos del venezolano

El actor venezolano tiene varios proyectos futuros, según señala IMDB, web especializado en cine y televisión.

Entre ellos destaca la adaptación de la novela de Ashley Reim, Losing Clementine, que estará dirigida por la argentina Lucía Puenzo.

Édgar Ramírez también protagonizará junto a la actriz británica Gugu Mbatha-Raw, conocida por Belle (2013) y Beyond The Lights (2014), la cinta Nobody’s Heart la cual se basa en en el relato corto Cork de William Boyd, el cual se inspira en la vida del poeta portugués Fernando Pessoa.

Foto: @edgarramirez25/ Instagram

Noticias relacionadas