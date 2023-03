EEUU | Haley busca arañar apoyos republicanos con su juventud en un foro muy MAGA

La candidata a la nominación republicana a la Presidencia de EE.UU Nikki Haley se presentó este viernes como la alternativa joven al exmandatario Donald Trump, en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), la mayor convención anual de la derecha estadounidense, donde están abundando las voces trumpistas.

Haley, de 51 años, inició su discurso disparando directa a la diferencia de edad sin nombrar a su contrincante en las primarias republicanas del próximo año que tiene actualmente 76 años.

«Cuando lancé mi campaña, dije que se debería requerir a todos los políticos de más de 75 años hacerse una prueba de capacidad mental», dijo la exembajadora de EE.UU. ante la ONU y exgobernadora de Carolina del Sur.

«¿Han visto Washington DC últimamente? Deberíamos empezar con (el presidente) Joe Biden y no deberíamos detenernos ahí», siguió Haley, que está tratando de recabar apoyos entre los conservadores en la CPAC, que se celebra hasta el sábado en el Centro de Convenciones del National Habor, en las fueras de la capital de EE.UU.

I’m running for president to stop America’s downward spiral toward socialism and end the self-loathing that has taken over our country.

I’m running for president to renew an America that’s strong and proud, not weak and woke. pic.twitter.com/FBNpNzLNJk

— Nikki Haley (@NikkiHaley) March 3, 2023