EEUU | La ONU espera una participación récord en su próxima Comisión de la Mujer

La ONU recibirá a partir del próximo lunes en Nueva York a miles de personas que tomarán parte en las reuniones anuales de la Comisión sobre la Condición de la Mujer, que contará con este año con una participación récord, según aseguró hoy su presidenta, la embajadora sudafricana Mathu Joyini.

Mathu Joyini, Permanent Representative of @SAMissionNY and Chair of the Committee on the Status of Women, briefs reporters on the preparations for the upcoming @UN_CSW. #CSW67

UN Photo/Rick Bajornas pic.twitter.com/dbZH6aGGYK

— United Nations Photo (@UN_Photo) March 3, 2023