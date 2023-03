EEUU | Llegan 48 balseros cubanos al Parque Tortugas Secas, al suroeste de Florida

Un total de 48 balseros cubanos desembarcaron este sábado en el Parque Nacional Tortugas Secas, un conjunto de siete islas situadas a 113 kilómetros al oeste de Cayo Hueso, parte de los Cayos de Florida, en el golfo de México.

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos informó a través de la red social de Twitter de la llegada del grupo de cubanos, en dos embarcaciones en las que viajaban en conjunto 46 adultos y 2 menores de edad.

Walter Slosar, agente jefe de la Patrulla Fronteriza para el sector de Miami, señaló que efectivos de la agencia federal respondieron al desembarco de los balseros cubanos.

U.S. Border Patrol agents & LE partners responded to migrant landings at the Dry Tortugas National Park & encountered 48 Cuban migrants. The group (46 adults, 2 accompanied juveniles) arrived on two vessels this morning.#floridakeys #cuba #breaking pic.twitter.com/Pdwhk8kSuu

— Chief Patrol Agent Walter N. Slosar (@USBPChiefMIP) March 4, 2023