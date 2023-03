EEUU | Williamson oficializa su deseo de ser la candidata demócrata a presidir EE.UU.

La autora de libros de autoayuda Marianne Williamson hizo oficial este sábado su candidatura a la nominación demócrata a la Presidencia de Estados Unidos y su intención de competir con Joe Biden, quien no ha confirmado todavía si buscará ser reelegido.

Marianne Williamson is running for President. pic.twitter.com/mDWavHoFRS — Marianne Williamson (@marwilliamson) March 4, 2023

«A partir de hoy soy candidata para el cargo de Presidenta de los Estados Unidos» y «solicito sus donaciones, su voluntariado, su ayuda, porque es nuestro turno», apuntó la autora de 70 años en un acto celebrado en Washington.

Con su anuncio, una noticia que ya había adelantado hace unos días, Williamson se convierte en la primera política progresista en oficializar sus intenciones de competir por la Presidencia de Estados Unidos, pues Biden no ha anunciado de manera oficial su candidatura.

Aún así, el mandatario de 80 años ha dado a entender en varias ocasiones que optará a la reelección, y los medios esperan que pronto lance su campaña, un anuncio que podría estar demorándose por la salud del presidente ya que ayer se conoció que fue operado con éxito el pasado 16 de febrero de una lesión de la piel que resultó ser un carcinoma.

Williamson se suma así a la lista de precandidatos a la presidencia. Por parte republicana ya son dos: el exmandatario Donald Trump (2017-2021) y la exembajadora de EE.UU. ante la ONU y exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley.

Todos ellos tendrán que pasar por un intrincado proceso de «caucus», primarias y convenciones partidistas para convencer a su propio partido de que son los candidatos idóneos para las elecciones presidenciales de 2024.

La gurú de la autoayuda ya compitió en 2019 por la nominación demócrata para las presidenciales de 2020, pero se retiró antes de la votación por la falta de apoyo del electorado.

Williamson era una de las candidatas más progresistas, más cercana ideológicamente a los senadores Bernie Sanders o Elizabeth Warren que al propio Biden.

En su discurso de este sábado dejó clara su visión del mundo y su objetivo, el de ponerle fin a «la tiranía corporativa».

«Me recuerdan y me guían las palabras de Franklin Delano Roosevelt, quien dijo que un hombre necesitado no es un hombre libre. No todas las cadenas son visibles y es hora de que liberemos los grilletes que pesan sobre el 64% de los estadounidenses, que viven al día». EFE