“Esta lucha es de todos, no es sólo de docentes y maestros”

La Dra. Argelia Castillo, secretaria general de la Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas (Apufat) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), exhortó a profesionales, obreros, amas de casa y a todo a quien le duela el país, a sumarse a las protestas de calle que están muy lejos de terminar







Durante la transmisión en vivo de una edición especial del programa “Conversando con Emilio”, dirigido por el reconocido periodista venezolano, Emilio Materán, se contó con la participación de la secretaria general de la Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas (Apufat) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Dra. Argelia Castillo, quien reiteró que los gremios docentes y lo sectores productivos del país, se mantendrán en pie de lucha, hasta que sus demandas sean cumplidas en su totalidad, por el Ejecutivo Nacional.

Con las metas claras

Castillo explicó que “ya es hora de tomar las riendas del país”. Es evidente que existe un claro agotamiento de las organizaciones nacionales, y es por ello que sus demandas no pueden caer en oídos sordos. Han considerado continuar con las protestas de calle y seguir luchando hasta lograr su objetivo: la dignificación de las condiciones laborales de todos los trabajadores de Venezuela.

Luchando por la calidad de vida

La doctora Argelia, explicó que su ente representa la clase trabajadora. Hizo hincapié en lo difícil que ha sido para ellos saber que más de 6 millones de niños están desnutridos en Venezuela, según el último informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). “Estos niños son los hijos de quienes trabajan por un sueldo mínimo, y eso no es justo”, aseguró. De igual manera, la dirigente sindical añadió que “esta situación de ver tantos niños en condiciones tan lamentables de desnutrición, es uno de los tantos motivados que los mantendrán en pie de lucha, en todo el territorio nacional”.

“La meta es continuar protestando en la calle,conjuntamente con otros gremios y sectores, por la dignificación del sueldo y los beneficios que, según el Artículo 91 de la Constitución Bolivariana de Venezuela,“todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”, enfatizó.

Una lucha de todos

La Dra. Argelia, explicó que “esta no puede ser solamente una lucha de los docentes y los trabajadores administrativos y obreros de las universidades venezolanas. Para lograr el éxito y encontrar que el Gobierno escuche y cumpla con las demandas, es necesario que el país entero se una. Médicos, policías,bomberos, enfermeros arquitectos, odontólogos, todos;quienes son profesionales y quienes no lo son. Todos los que son obreros, que se “parten el lomo” trabajando por el país, deben salir y apoyarnos en estas protestas, porque este Gobierno ya demostró que definitivamente nos tiene miedo y nos tiene más miedo cuando sabe que estamos unidos”, aclaró la dirigente sindical.

“Un sueldo miserable”

La doctora Argelia expresó su preocupación, ante el sueldo de “un profesional universitario con más de 15 años de servicios y estudios de postgrado, devengue 352 bolívares quincenales. Hay profesionales que están y viven en la indigencia”, aseguró la vocera.

Asimismo, compartió durante la entrevista, un durotestimonio en el cual explicó que vio a una profesional universitaria en la indigencia. «No me lo contaron, la vi y cuando le pregunté por qué estaba haciendo eso, fue bien clara al señalar que ella no cuenta con beneficios y que con lo que gana no le alcanza para vivir”, añadió la doctora Argelia.

Sindicalistas presos

La doctora Argelia mencionó a sus colegas Alonso Meléndez y Alirio Zambrano, quienes, por defender sus derechos humanos y protestar activamente en las reivindicaciones de las condiciones laborales, están presos. “Me disculpo si olvido algún nombre de quienes están luchando para construir un camino, en el que estamos luchando por la estabilidad y una vida digna. Nuestros compañeros están presos precisamente por protestar. Mucha gente habla de la Cuarta República;señores, pero en la Cuarta República un profesor tenía sus beneficios tenía su seguro de HCM y todas las facilidades para conseguir todo lo que necesitaba.Lamentablemente, todos esos derechos se han perdido”, agregó Castillo.

Finalmente, la doctora Argelia expresó su preocupación ante la situación de pensionados y jubilados, quienes, por mucho, representan la situación más delicada de esta inverosímil situación económica, por la cual atraviesa un país petrolero. “Como lo dije anteriormente, Emilio, la única manera que nosotros podemos encontrar para acabar con esta situación y que escuchen nuestras demandas, no sólo que las escuchen sino que las cumplan, es que nos mantengamos unidos. Esta no es sólo una lucha de los docentes y los maestros, es una batalla de todos los sectores productivos del país. Debemos y es necesario que el pueblo venezolano se una para contrarrestar todo el daño que ha hecho esta política de Estado”, concluyó.