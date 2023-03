Ponen control a embotelladoras de agua en Maneiro

Empresas embotelladoras de agua en Maneiro deberán cumplir con la permisología necesaria para vender el recurso hídrico a los ciudadanos.

El Instituto de Ambiente municipal decidió poner control a estas luego de afecciones presentadas en la jurisdicción pampatarense.

A los 22 establecimientos se les realizó una inspección y el análisis sanitario correspondiente. Esto para determinar que el agua que ofrecen es para el consumo humano.

«La mayoría de esas empresas, cuando comenzamos a hacer una fiscalización por el instituto de ambiente, detectamos que más del 80% no tenían la permisología correspondiente. Significa que los habitantes de Maneiro y por supuesto de Nueva Esparta estaban comprando agua que no tenían la certificación corresponde».

Ante esta situación comenzaron a llamar a las embotelladoras de agua en Maneiro, para que se pusieran a tono con Sanidad, el Ministerio de Salud y el Instituto de Ambiente.

Rodríguez hizo un llamado a los ciudadanos a estar atentos de donde compran el agua para su consumo. Sobre todo por la mala calidad del agua que está ingresando a la Isla por tuberías.

“¿Qué hacen las embotelladoras que no están certificadas? Compran camiones cisternas de agua, introducen eso en unos tanques, ponen unos filtros que no sabemos qué tipo filtros son y venden el agua al ciudadano. Necesitan comprar agua en empresas certificadas para que no tengan problemas con enfermedades”.

Morel David destacó que las embotelladoras de agua en Maneiro que no cuenten con los permisos sanitarios serán cerradas.

