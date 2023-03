Red Sox implementan nuevo shift defensivo ante Joey Gallo

El veterano Alex Cora encontró una nueva forma de hacer el shift defensivo y provocó una reacción en el jardinero Joey Gallo de los Mellizos de Minnesota en los Spring Training 2023.

Mediante el juego del viernes 03 de marzo del 2023 entre los Red Sox de Boston vs Twins de Minnesota, Joey Gallo se preparaba desde el circulo de espera para agotar su tercer turno de la tarde cuando se dio cuenta de que algo estaba sucediendo en el esquema defensivo del equipo rival.

El dirigente Alex Cora mantuvo intacto el infield, sin embargo, colocó el jardinero izquierdo un poco mas adelante del jardin derecho, logrando un shitf defensivo que no viola las reglas establecidas por la MLB que solo prohíben mover un infielder a los jardines.

La estrategia de Cora era mantener cuatro defensores hacia la banda derecha de Joey Gallo, pese a que eso significaba dejar solo el jardin derecho, una direccion a donde es poco probable que Gallo haga un buen contacto.

