Alerta por incremento de casos de dengue en el Zulia

En el Zulia están aumentando los casos de dengue ante la carencia de planes preventivos para erradicar el mosquito causante de esta enfermedad y las fallas en el suministro de agua potable, aseguró la coordinadora regional de Voluntad Popular, Desiree Barboza.

“En el Zulia vivimos una crisis con el surtido de agua que obliga a los ciudadanos a almacenar y este es el hábitat en el que se desarrolla el mosquito Aedes aegypti, y no hay jornadas de fumigación para erradicar el mosquito”, afirmó.

Según la información que maneja la dirigente de Voluntad Popular, los casos de dengue en el país vienen en aumento desde el mes de octubre, “lo más lamentable es que las tasas más altas son en los estados Bolívar y Zulia, y aun así no hay planes preventivos para evitar que las cifras sigan en aumento”.

“La salud de los zulianos no es una prioridad para el régimen. En los hospitales cada día hay más déficit en los insumos, hay áreas inoperativas por fallas en la infraestructura, falta de personal y no hay interés de la dictadura en solventar esta situación. Es una calamidad que no se activen los protocolos de prevención para evitar la propagación del mosquito y así evitar que más ciudadanos sean contagiados”, expresó.

Barboza instó a los ciudadanos a evitar los criaderos de mosquitos tapando los lugares donde se almacena el agua, eliminar agua estancada en recipientes, así como usar repelentes. “Sin salud no hay vida, por eso sigamos las medidas preventivas y evitemos que las cifras de dengue sigan incrementándose en nuestro estado”, puntualizó.