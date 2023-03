El dilema de Cristiano Ronaldo con la influencer venezolana pica y se extiende

Recientemente, una presunta «influencer» venezolana, identificada como «Georgilaya», relató que, presuntamente, en marzo de 2022, había tenido relaciones sexuales con el futbolista portugués Cristiano Ronaldo.

Al parecer, los hecho se produjeron cuando la selección de Portugal necesitó del repechaje para llegar al Mundial de Qatar 2022. En medio de los partidos frente a Turquía y Macedonia, el elenco luso se concentró en el hotel Solverde en Vila Nova de Gaia, donde, Georgilaya habría conocido al futbolista.

A través de su cuenta de Instagram, la joven contó que el portugués la contactó por privado para concretar un encuentro en una habitación.

«Cuando leí el mensaje, pensé que, si iba allí, simplemente hablaríamos, nos conoceríamos mejor, tal vez podría obtener algunas fotos más. No pensé que, en esa situación, habría sexo. El hecho es que sucedió», manifestó la joven y precisó que el encuentro se dio el 25 de marzo de 2022 en la habitación 312 del mencionado hotel.

Del mismo modo, agregó: «Fue consentido de mi parte, pero, a pesar de eso me sentí manipulada, por la fama y el poder de Cristiano Ronaldo«.

A pesar de estas afirmaciones, Ronaldo y su entorno respondieron a la influencer desmintiendo tales declaraciones.

«Esto es completamente falso y difamatorio«, dijeron.

Aun así, Georgilaya defendió su posición y criticó a los periodistas que no se habrían tomado el «tiempo», a su juicio, para investigar su versión.

«Estoy súper asombrada por cómo existen ciertos ‘periodistas’ (si así se les puede llamar), que se encargan de difundir una información sin siquiera tomarse un minuto de su tiempo para investigar (…). No ando buscando fama y, no menos importante, no soy menos mujer que nadie por aparecer con poca ropa en las fotografías de mi perfil», opinó.

La venezolana aclaró que no fue a la habitación de Cristiano, sino que él fue a la suya y que toda la información fue tergiversada en los medios.

«No tengo miedo. Voy a alzar mi voz para defender mi verdad, que es la verdad de los hechos que ocurrieron con esta persona. Sabía lo que me venía, sé el poder que hay detrás de esa persona, pero no hay nadie tras el poder de Dios«, concluyó.

