Joven denuncia haber sido abusada por conocido locutor zuliano y pide justicia

Recientemente una joven venezolana se volvió viral tras hacer una denuncia pública al locutor zuliano, Lenin Rojas, de violación.

La joven identificada como María Virginia Montiel denunció mediante su cuenta de Instagram al locutor. En este caso, la joven quien aparentemente, residente de Maracaibo (estado Zulia) reveló este miércoles 1 de marzo que había estado mucho tiempo atormentada por el abuso cometido por el reconocido maracucho, Lenin Rojas.

Asimismo, la joven comentó que aunque los lamentables hechos pasaron hace 2 años atrás, no se había atrevido a hablar de su caso y mucho menos hacer público; sin embargo reveló que optó por acudir a las redes sociales y viralizar su caso con la intención de que se haga justicia, ya que no pudo obtenerla por la vía legal luego de denunciar lo ocurrido a las autoridades.

Cabe destacar que, Montiel acusó que Lenin abuso de ella sexualmente, pues no fue un encuentro consentido, situación que le ha generado «dolor, angustia y ansiedad». Asimismo, lamenta que los organismos de seguridad no le brinden ayuda puesto que Rojas es una persona influyente en los medios de comunicación.

Por si fuera poco, su historia llamó la atención al revelar que ella no es la única que ha sido abusada por dicha persona, asegurando que hay otras mujeres quienes han callado «No solo me hizo daño a mí, sino que le hizo daño a muchas mujeres más. Tiene muchas víctimas detrás de él: unas que han podido hablar y otras que, por miedo, no pueden hacerlo«.

Seguidamente, Virginia mencionó a otra joven de nombre Lucía di Vita, quien afirmó que al igual que ella, el locutor la habría obligado a sostener relaciones íntimas con él a pesar de su rechazó. Entretanto, esta joven a estado recibiendo mensajes positivos y el apoyo de los internautas en redes sociales que la elogiaron por su valentía al hablar del tema.

Además, el experto en marketing Irrael Gómez quien se ha declarado feminista y defensor de los derechos de las mujeres, incluso comentó su publicación para brindarle asistencia, comentando «Por favor escríbeme al DM y déjame tu contacto».

Finalmente ante las acusaciones, Rojas que pertenece a la emisora Okey 101FM, al parecer le rogó a la joven para que no divulgará los hechos y se escucha en el audio “Que no se haga réplica de esto, te lo suplico, que no haya réplica de esto, para poder hacer las cosas que tengo que hacer, voy a buscar ayuda psicológica, no fue mi intención, te lo suplico».

