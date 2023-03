Robinson Canó y Nelson Cruz practican en la inicial tras baja de Vladimir Guerrero Jr.

Las especulaciones dominan muchos escenarios previos al Clásico Mundial de Beisbol 2023 debido a lesiones, falta de permisos y abundancia de jugadores que juegan una misma posición.

Esta vez, vemos practicando en la inicial a Robinson Canó en el estadio Tetelo Vargas, San Pedro de Macoris, RD y a Nelson Cruz en las instalaciones de los Padres de San Diego, su organizacion en las Grandes Ligas. Ambos forman parte del conjunto de República Dominicana evento de beisbol celebrado cada cuatro años.

Video:

Robinson Cano and Nelson Cruz taking ground balls at first base. Both players are among the possible candidates to replace Vladimir Guerrero Jr. in said position in the Dominican team.

(📹 @VicBaezS / @beisbolaccionny) pic.twitter.com/39lsK7S2mE

— Héctor Gómez (@hgomez27) March 5, 2023