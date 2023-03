Conoce el truco de Gmail que aumenta el almacenamiento

Desde que Google decidió acabar con el almacenamiento gratuito ilimitado de Google Fotos en junio del 2021, cualquier usuario que no tenga una suscripción de pago a Google One, tan sólo cuenta con 15 GB de almacenamiento en la nube compartido entre Gmail, Google Drive y Google Fotos, una cantidad que para muchos de nosotros puede resultar insuficiente.

Aplicaciones gratis

Pero, no te preocupes porque si no quieres o no puedes pagar una cuenta de Google One te vamos a contar una solución que no requiere de ningún tipo de gasto por tu parte, ya que venimos a desvelar un sencillo truco de Gmail con el cual vas a poder aumentar el almacenamiento de tu cuenta de forma totalmente gratuita.

Así de fácil puedes ampliar el almacenamiento de tu cuenta de Google gracias a Gmail

Lo primero que tienes que hacer para ampliar el almacenamiento de tu cuenta gratuitamente es crearte una nueva cuenta de Google para utilizarla en Gmail. Para ello, simplemente entra en este enlace, pulsa en el botón Crear cuenta y cubre todos los datos que se te van solicitando.

Una vez creada la cuenta nueva, accede a Gmail con tu cuenta original, toca en el icono de la rueda dentada que aparece en la parte superior derecha y pulsa en el botón Ver todos los ajustes.

Dentro del panel de configuración de Gmail clica en la pestaña Reenvío y correo POP/IMAP y después clica en el botón Añadir una dirección de reenvío que aparece en la parte superior dentro de la sección Reenvío.

En la siguiente pantalla, introduce la dirección de correo electrónico nueva y toca en el botón Siguiente. Acto seguido te aparecerá una pantalla que te confirma que se ha enviado un código de confirmación al nuevo correo, ciérrala clicando en Aceptar

Accede al buzón de entrada de dicho mail, entra en el correo que te acaba de llegar desde la otra cuenta, pulsa en el enlace que se te indica en el mismo y toca en el botón Confirmar.

Tras realizar estos sencillos pasos, empezarás a recibir todos los correos que se envíen a la cuenta antigua en la nueva y así podrás seguir utilizando los 15 GB de la cuenta antigua para guardar archivos y fotos en Google Drive y Google Fotos.