Digitel ajusta precios de sus planes de telefonía móvil

Digitel, una de las principales empresas de telefonía móvil en el país, ha realizado un ajuste en los precios de sus planes que están en vigencia este mes de marzo de 2023. Esta modificación ha sido realizada debido a los costos operativos que ha generado la inversión en nuevas tecnologías para mejorar la calidad del servicio.

Los cambios se pueden observar en la plataforma en línea de Digitel y se aplicarán a los planes Radicall Plus, Inteligente Plus 1.1 GB e Inteligente Plus 2 GB. Los nuevos costos y la comparación con los precios del mes anterior se presentan a continuación:

Planes digitel – marzo 2023

Plan Radicall Plus: Bs. 8,50

Plan Radicall Plus

Plan Inteligente Plus 1.1 GB: Bs. 28,70

Plan Inteligente Plus 1.1 GB

Plan Inteligente Plus 2 GB: Bs. 52,20

Plan Inteligente Plus 2 GB

Comparando los precios anteriores con los nuevos precios anunciados para marzo 2023, se puede observar que ha habido un aumento en los costos de los planes de telefonía móvil de Digitel. El «Plan Radicall Plus» ha aumentado de Bs. 7,00 a Bs. 8,50, lo que representa un aumento del 21,4%. El «Plan Inteligente Plus 1.1 GB» ha aumentado de Bs. 22,52 a Bs. 28,70, un aumento del 27,5%. Mientras tanto, el «Plan Inteligente Plus 2 GB» ha aumentado de Bs. 40,96 a Bs. 52,20, un aumento del 27,4%.

Digitel logra con éxito su primer traslado de tráfico de datos hacia un nuevo Packet Core virtualizado

Por otro lado, es importante mencionar que Digitel, ha logrado un importante hito al trasladar con éxito el tráfico de datos de sus clientes hacia un nuevo Packet Core virtualizado. Este proceso forma parte del plan de cambio tecnológico de la compañía, con el objetivo de convertirse en la primera operadora de telecomunicaciones Telco Cloud del país y ofrecer soluciones más avanzadas a sus clientes. La iniciativa ha sido posible gracias al esfuerzo de un equipo humano liderado por el presidente de la compañía, Luis Bernardo Pérez, y el respaldo del fundador, el Sr. Oswaldo Cisneros.

Este importante logro coloca a Digitel en una posición destacada en la industria de las telecomunicaciones de Venezuela, a la par de empresas de primer nivel en el mundo. La compañía ha demostrado su compromiso con la innovación y la modernización en la industria, lo cual se traducirá en una mejor experiencia para sus clientes, quienes tendrán acceso a soluciones más avanzadas y efectivas en el futuro cercano.

Por: Arepa tecnologica

Autor: Arepa Tecnológica

Fecha de publicación: 2023-03-05

