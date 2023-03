Fiscal acusa a locutor zuliano de agresión sexual contra una joven

1544669

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó la tarde de este lunes 6 de marzo que el Ministerio Público acusó al locutor zuliano, Lenín Rojas, de cometer actos lascivos contra la joven María Virginia Montiel, quien denunció que el hombre la agredió sexualmente en dos oportunidades.

“Acusado el sujeto Lenin Rojas por los delitos de actos lascivos, acoso y hostigamiento en razón de los hechos denunciados en el año 2021 por la ciudadana María Virginia Montiel, quien indicó que el mismo la agredió sexualmente en repetidas oportunidades”, indica el mensaje publicado en la cuenta de Twitter de Saab.

Montiel, de 20 años, hizo público este viernes 3 de marzo en su redes sociales un video donde relató cómo fue el abuso sexual cometido por Rojas en 2020.

“Llevo dos años en un proceso legal donde mi voz no ha sido escuchada y no se me ha hecho justicia, y todo porque ésta persona es influyente, está en los medios», expresó la joven.

El locutor Rojas respondió a la denuncia de la joven en un video en las redes sociales: “Yo te voy a decir algo María Montiel y a su abogado asesor, no les voy a pagar, no me voy a prestar para ese chantaje, no me voy a prestar para la extorsión, no me voy a prestar para ese show que quieres montar María Virginia, no lo voy a hacer. Anteriormente me pidieron una cantidad de dinero y no acepte”.

María Virginia Montiel no es la única víctima de Rojas. La joven Lucía Di Vita denunció en mayo de 2021 que fue víctima de agresión sexual por parte del locutor zuliano.

