Jeimer Candelario sustituirá a Vladimir Guerrero Jr en el Clásico Mundial de Béisbol 2023

El gerente general de República Dominicana para el Clásico Mundial de béisbol 2023, Nelson Cruz, ha encontrado un nuevo sustituto de Vlaidmir Guerrero Jr. para dicho evento que se celebrará en los próximos dias. El infielder dominico-americano Jeimer Candelario tomará el lugar de Vladimir Guerrero Jr en representación de República Dominicana para el Clásico Mundial de Beisbol 2023. Candelario tiene experiencia en la primera base tanto en Grandes Ligas como en la Liga Invernal Dominicana.

El objetivo principal de RD era buscar un jugador con el nivel necesario para jugar en este evento que pueda manejar sin dificultades la inicial, ahí es donde entra un Jeimer Candelario que ha disputado 64 juegos en la inicial a lo largo de su carrera en las Mayores.

🚨Jeimer Candelario se une al equipo dominicano rumbo al @WBCBaseball 2023, en sustitución de Vladimir Guerrero Jr., informa el gerente general, Nelson Cruz.

🚨Jeimer Candelario joins the Dominican team heading to the #WBC2023, replacing Vlad Guerrero Jr., reports Nelson Cruz. pic.twitter.com/Tf6um0IhHe

