Rector de la UCAB plantea un modelo de estudio interactivo

1544416

Caracas.- El sacerdote jesuita Arturo Ernesto Peraza, recién designado rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), planteó una transformación en el sistema educativo y propuso un modelo interactivo en el que se priorice la búsqueda de soluciones a problemas reales.

En una entrevista para la sección de prensa de la UCAB, Peraza afirmó su convicción de que el país tiene una nueva oportunidad en los cambios que se registran en las relaciones sociales y en la manera de hacer las cosas. En su opinión, uno de los desafíos de esta universidad privada es descubrir cómo interpretar e insertarse en ese movimiento destinado a transformar la realidad venezolana.

La transformación a la que se refiere abarca el ámbito educativo, de manera que responda a un modelo más interactivo. “Más que aprender contenidos, los jóvenes deben aprender a resolver problemas”, precisó en una nota de prensa.

UCAB expone la visión 360 de 8 fotógrafos que retrataron a Caracas

Resultados de la I Encuesta de Bienestar del estado Bolívar, realizada por el Centro de Estudios Regionales de la UCAB Guayana, sede en la que Peraza ejerció de vicerrector durante seis años, indican que 62,22 % de los encuestados manifestó que la formación académica recibida no les ha generado oportunidades de empleo.

“La sociedad demanda habilidades y competencias, y los jóvenes, que son creativos e inteligentes, se preguntan: ¿por qué someterme a una carrera larga, cuando en una formación de seis meses puedo conseguir respuestas operativas?”, reconoció Peraza.

Esta crítica la hace el rector a partir de un análisis no solo en el ámbito interno de la UCAB, sino en los ámbitos nacional e internacional y de los sistemas educativos públicos y privados. Peraza advierte que la merma en los ingresos de estudiantes a la educación universitaria formal ha disminuido en el mundo entero, “porque las universidades no responden a ese modelo interactivo que prioriza la búsqueda de soluciones a problemas reales”.

Como nuevo líder de esta casa de estudios, Peraza afirma que la propuesta de la UCAB es responder a esa exigencia y continuar haciendo los cambios necesarios para que los jóvenes adquieran conocimientos y competencias, desarrollen múltiples habilidades y aprendan a resolver problemas, buscando las herramientas indispensables para ello.

UCAB presenta plataforma pedagógica Vénesis para debatir sobre el futuro de Venezuela

Universidad global

El rector de la UCAB, quien también es politólogo, subrayó que la universidad debe buscar mecanismos de sostenibilidad que garanticen la calidad académica necesaria para mantener un discurso con validez global.

Afirmó que en esa casa de estudio no se miden con la situación educativa venezolana sino con la de América Latina y con el ámbito global. A su juicio, si la UCAB se queda atrás, le quitaría a los jóvenes la oportunidad de entrar como profesionales al mundo globalizado. “Ellos requieren preparación suficiente para tener oportunidades laborales en un mercado adverso, dentro y fuera de Venezuela”, destacó.

Por otro lado, comentó que las universidades públicas venezolanas se encuentran en una lamentable situación y recordó que solían ser del más alto nivel.

Señaló que se le debe recordar al Estado la obligación que tiene con estas instituciones y, además, exigirle educación de calidad, una labor que comienza con el pago justo a los docentes. “La educación pública es, además de una necesidad, un derecho de los ciudadanos”, puntualizó.

Con información de una nota de prensa de la UCAB.

Redacción El PitazoGran Caracas

Redacción El PitazoGran Caracas