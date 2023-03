Carlos Ponce “se las cantó” a Lele Pons por no invitarlo a su boda

El actor Carlos Ponce impactó a su fanaticada en las redes sociales, luego de que publicara un video en su perfil de Instagram, luego de “se las cantara” a la influencer Lele Pons y su esposo, el cantante Guaynaa, por no haberlo invitado a su boda.

Ponce hizo la jocosidad de una canción para ellos, ya que al puertorriqueño le manifestó sobre la cantidad de artistas que asistieron a la boda y él no fue invitado. El material audiovisual lo acompañó con las siguientes palabras: “Se casaron @lelepons y @guaynaa. No me invitaron. No me merezco este insulto. Jajajaja Dios los bendiga siempre”.

La letra de Carlos Ponce expresaba: “Ahí estaba todo el mundo, estaba Chayanne, estaba Enrique Santos, hasta el perrito estaba ahí, pero bueno. Lele y Guaynaa, Guaynaa, ya se casaron y no me invitaron, que vaina, ese Guaynaa”, entre otras palabras que llenaron de gracia el momento.

El material audiovisual difundido por Carlos Ponce incendió las redes sociales, puesto que la jocosidad del video, alcanzó más de ochenta mil visualizaciones y más de tres mil comentarios por los internautas en las redes sociales.

Sin embargo, Lele Pons compartió la publicación de Ponce en su historia del perfil de la camarita, en la que reaccionó cómico canto que le hizo el también presentador y le escribió: “Hahahahaha Te amo”.

