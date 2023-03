EEUU | Gobernador DeSantis advierte en apertura legislativa de las medidas en camino

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, anunció este martes al inaugurar un nuevo periodo de sesiones en el Congreso estatal que «no han visto nada todavía», en referencia a la agenda de su segundo mandato, poco después de que llegara al Senado una propuesta para reducir más el derecho al aborto.

DeSantis, que suena para la nominación presidencial del Partido Republicano para las elecciones generales de 2024, dio a entender que su agenda conservadora se potenciará, y lo hizo el día en que se presentó la ley para restringir el plazo legal del aborto en Florida, ahora a seis semanas de embarazo.

El republicano aprovechó el discurso para prometer trabajo y, según medios locales, tratar de dirigirse a una audiencia a nivel nacional.

En un discurso de 30 minutos, DeSantis subrayó que durante su primer mandato se hicieron las cosas «a la manera de Florida» y desafió a las élites.

DeSantis, que utilizó un tono menos electoral que en las últimas fechas en otras partes de EE.UU. en las que presentó «La valentía de ser libre», libro de corte autobiográfico, quiso dar la impresión de firmeza.

