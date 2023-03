España | El último cambio de hora en España: ¿cuándo será?

El último cambio de hora en España: ¿Cuándo será? En la madrugada del 25 al 26 de marzo volveremos a cambiar el horario y entraremos de lleno en el de verano. Una situación que sin embargo, años atrás se dijo que cambiaría para siempre. De hecho, la Unión Europea acordó que sería en 2019 cuando se suprimiría para siempre el cambio de hora. Un acuerdo que luego se retrasó al 2021 pero que sigue sin llevarse a cabo.

Cuándo será el último cambio de hora en España

Como hemos avanzado, hace ya varios años desde que se anunciara que los estados miembros de la Unión Europea podrían escoger entre quedarse con el horario de invierno o el de verano, pero lo cierto es que todavía seguimos cambiando la hora dos veces al año. De este modo, este mes de marzo se producirá el cambio al horario de verano. Pero ¿Cuándo exactamente? ¿Y será el definitivo?.

Cambio al horario de verano

El próximo cambio de hora en España (que se encuentra en la zona UTC +2, mientras que Canarias está en UTC +1), se producirá este mes de marzo. Un cambio que llegará el último domingo del tercer mes del año.

De este modo, será en la noche del sábado 25 al domingo 26 de marzo de 2023, cuando nuevamente tendremos que cambiar nuestros biorritmos, nuestra relación con el amanecer y el atardecer. Habrá que adelantar la hora 60 minutos. Por lo tanto, tendremos que levantarnos antes, pero también oscurecerá más tarde.

Se dice que este avance del tiempo favorece las actividades lúdicas al aire libre aunque también puede alterar el equilibrio de nuestro biorritmo y la salud de nuestro cuerpo; al menos en los primeros periodos, luego todo vuelve a la normalidad.

De este modo, en la madrugada entre el sábado 25 y el domingo 26 de marzo todos nuestros relojes tendrán que pasar de las 2 a las 3 (en 2024 será el fin de semana del 30-31 de marzo). Algunos dispositivos electrónicos, como los ordenadores y los móviles, cambian la hora automáticamente.

¿Cambiaremos la hora por última vez?

El cambio de hora del 26-27 de marzo marcará el inicio del horario de verano como ya hemos comentado, pero a partir de entonces ¿nos vamos a quedar con este horario? ¿será la última vez que tengamos que cambiar la hora?.

No nos podemos olvidar que la Comisión Europea para los países miembros de la UE aprobó años atrás que cada miembro eligiera un solo horario entre el de verano o el de invierno y en un principio se dijo que esto se aplicaría (o se decidiría) en abril de 2019. Sin embargo, en aquel momento no se produjo ese cambio de hora definitivo y después, se produjo la pandemia por Covid por lo que todos los estados de la UE, incluyendo España, han seguido haciendo los dos cambios de hora tanto en 2020 como en 2021.

Y que sepamos, parece que por el momento no se está por la labor de establecer de una vez por todas el que los países elijan quedarse con la hora de invierno o cambiar ahora a la de verano de forma definitiva. De este modo, el próximo cambio horario será como el de cada año y todo apunta a que cuando llegue finales de octubre (en concreto la madrugada del 28 al 29 de octubre) volveremos al de invierno.

Cambio de hora al menos hasta 2026

A pesar de ello, lo que sí que podemos decir es que por el momento lo que se tiene establecido al menos es el cambio de hora hasta el año 2026, dado que el Boletín Oficial del Estado, ya recogió el año pasado todos los cambios de hora que se van a seguir produciendo y no se espera que vayan a haber cambios. De este modo se refleja el cambio de hora (en el horario de invierno y el de verano) hasta octubre de 2026.

De este modo, el BOE cumple el Artículo 5 del Real Decreto 236/2002 en el que se especifica que cada 5 años debe hacerse público un calendario con las fechas del cambio y que son las siguientes:

Domingo, 30 de octubre de 2022.

Domingo, 26 de marzo de 2023.

Domingo, 29 de octubre de 2023.

Domingo, 31 de marzo de 2024.

Domingo, 27 de octubre de 2024.

Domingo, 30 de marzo de 2025.

Domingo, 26 de octubre de 2025.

Domingo, 29 de marzo de 2026.

Domingo, 25 de octubre de 2026.

Es así como de momento, el último cambio de hora tendrá lugar el 25 de octubre de 2026. Sin embargo, todo puede cambiar debido a la propuesta de la Comisión Europea que aunque esté parada, eso no significa que finalmente no sea aprobada y por fin podamos elegir un horario definitivo y no volver a cambiarlo más.