Insulares estiman que el salario mínimo debe estar por encima 150 dólares mensuales

Ante al alto costo de la vida, un salario mínimo que no alcanza para cubrir los gastos necesarios de los insulares y las conversaciones entre el gobierno, los empleadores, trabajadores, con el interés de fijar un salario mínimo.

Neoespartanos creen necesario que este tiene que ubicarse por encima de 150 dólares mensuales.

La señora Alcimarys de González mencionó que el salario de 130 bolívares no le alcanzan para nada, «Yo hago malabares, para medio cubrir los gastos vendo tortas, y con ese sueldo no se puede comprar lo que uno desea, sino lo que se puede».

Expresó que un neoespartano o venezolano debería percibir como salario mínimo unos 150 dólares o por encima de ello, para poder cubrir sus necesidades.

Explicó que su hogar lo conforman seis personas, y entre lo que compró gasto casi 60 dólares, enfatizando que eso solo le va a alcanzar para cinco días de la semana, «Me faltó comprar algunas cosas, el salario no da, no llevo queso y si compro la comida, no puedo comprar los artículos personales».

Sobrevivir

«El venezolano no sobrevive con ese salario, aquí estamos, es sobreviviendo, no alcanza, nos estamos alimentando mal, cómo rinde un niño en sus estudios, si no se alimenta bien, al igual que sus padres, en su trabajo, cómo rinde cuando no se come bien, esta situación es injusta para las familias», acotó.

Exhortó al gobierno Nacional a tener consideración, que se den cuenta «Con lo que se gana, con ese salario, no se puede comprar nada».

González también recalcó que con las sanciones que le imponen al gobierno Nacional, no les están haciendo daño al gobierno, sino al pueblo, Maduro está cada vez más gordo y el pueblo pasando hambre».

La joven Andrelis Ramirez preciso que de nada sirve que hagan un aumento porque no hay un control de precio, «Suben el salario y aumentan todo y provoca la inflación ,volvemos a lo mismo».

A su juicio, estima que el salario debe estar entre los 100 a 150 dólares mensuales, y eso dijo, dependerá de las profesiones y áreas en las que trabaje las personas.

Asimismo, otra ciudadana que no quiso identificarse señaló que el sueldo ganado no le alcanza, hizo un pequeño mercado de 900 bolívares, porque su esposo trabaja en un privado y aún les faltó comprar algunos productos.

Manifestó además que «Si tiene que pagar luz, agua, internet y transporte no se puede vivir con ese sueldo».

Descontento que ha llevado a una serie de protestas en la cual muchos profesionales, pensionados han estado exigiendo un aumento salarial, que permita en esta serie de reuniones lograr pactar un monto que le permita a los insulares y venezolanos, cubrir las necesidades básicas de sus familias.

