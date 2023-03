México | Exigen senadoras al presidente acabar con los ataques a la ministra Piña

Previo a la aprobación por unanimidad de un dictamen al Código Penal Federal que sanciona la violencia en contra de las mueres, senadoras de oposición exigieron el presidente de la República respeto hacia la titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández; en tanto, Morena rechazó esa postura al señalar que López Obrador es el más feminista de la nación.

En el debate del dictamen, la panista Xóchitl Gálvez fue la que inició la discusión sobre la ministra Piña, al acusar que el Presidente no respeta al Poder Judicial y a una mujer que no es su subordinada, planteamiento al que se sumaron sus compañeras de bancada Josefina Vázquez Mota y Kenia López Rabadán, así como la priista Beatriz Paredes Rangel.

Martha Lucía Micher e Imelda Castro, de Morena, de inmediato pidieron la palabra para hechos con la finalidad de desmentir esas acusaciones.

“Hoy para nosotros es un tema muy importante defender las instituciones y defender las autonomías, también defender a las mujeres, pero yo no voy a permitir que aquí se venga a decir que se está ofendiendo y ejerciendo violencia por parte del Ejecutivo federal”.

Aclaró que la ministra es una extraordinaria mujer, pero cuestionó al Poder Judicial por qué las juezas y los jueces no están juzgando con perspectiva de género.

“¿Por qué somos los últimos expedientes y nadie ha levantado la voz para decirle eso a ese poder?”

López Rabadán, en respuesta, acusó que el presidente López Obrador ejerce violencia en contra de la ministra presidenta Norma Piña, porque él “quería una ministra plagiaria al frente de la Corte y como no le salió bien su plan, su intención es apoderarse de la SCJN.

“Ahora lo que hace es que arremete, ataca, violenta de manera sistemática y terrible a la ministra”, por lo que responsabilizó al Presidente de lo que a Norma Piña o a cualquier otro integrante del Poder Judicial les acurra”.

Beatriz Paredes manifestó que es saludable para la República que en la conducta funcional, todos los poderes se respeten entre sí, porque “un hiper presidencialismo no le hace bien a la República”.

Josefina Vázquez Mota también exigió respeto entre poderes, sobre todo a la ministra Piña, quien ha demostrado profesionalismo y lealtad a la Constitución, por lo que ella y ninguna mujer “debe ser sujeta a juicio cotidiano y a descalificaciones a oprobios ataques que resultan inaceptables por qué no abona a la democracia”.

Imelda Castro cerró el tema al comentar que “Andrés Manuel López obrador es el Presidente más feminista que hemos tenido en toda la historia y su postura y el apoyo en sus políticas públicas ha sido a favor de las mujeres”.

AGM