Todo lo que debes saber del Clásico Mundial de Béisbol 2023

Después de una pausa obligada de dos años por la pandemia, el Clásico Mundial de Béisbol está de regreso y el mundo beisbolero está listo para escucharlo y verlo en vivo del 7 al 21 de marzo de 2023.

Acá te explicamos todo lo que debes saber de la competición.

Es un evento organizado por las Grandes Ligas (MLB) y la Federación Internacional de Béisbol y Sóftbol (WBSC), se llevará a cabo en marzo de 2023 en tres países: Japón, China Taiwán y Estados Unidos. Y Es el único torneo de béisbol sancionado por la WBSC que otorga al ganador el título de “Campeón Mundial”.

En esta quinta edición del torneo los equipos se expandieron del 16 a 20, divididos en cuatro grupos de cinco países cada uno. Por primera vez 20 países serán parte del torneo.

Grupo A

China Taipei

Cuba

Italia

Países Bajos

Panamá

Grupo B

Australia

China

República Checa

Japón

Corea del Sur

Grupo C

Canadá

Colombia

Gran Bretaña

México

Estados Unidos

Grupo D

República Dominicana

Israel

Nicaragua

Puerto Rico

Venezuela

El primer juego de la fase de grupos se jugará el 7 de marzo de 2023 y la gran final será el 21 de marzo en Miami, Florida.

Calendario del Clásico Mundial de Béisbol 2023 | Fase de grupos

Juegos del Grupo A | Del 8 al 12 de marzo

Sede: Estadio Internacional de Béisbol de Taichung.

Federación anfitriona: Chinese Taipei.

Los horarios se muestran en la hora local de Taichung, Taiwán.

Miércoles 8 de marzo

Cuba vs. Países Bajos 12:00 hora local.

Panamá vs. China Taipei 19:00 hora local.

Jueves 9 de marzo

Panamá vs. Países Bajos 12:00 hora local.

Italia vs. Cuba 19:00 hora local.

Viernes 10 de marzo

Cuba vs. Panamá 12:30.

Italia vs. Chinese Taipei 19:00.

Sábado 11 de marzo

Panamá vs. Italia 12:00.

Países Bajos vs. Chinese Taipei 19:00.

Domingo 12 de marzo

Chinese Taipei vs. Cuba 12:00.

Países Bajos vs. Italia 19:00.

Juegos del Grupo B | Del 9 al 13 de marzo

Sede: Tokyo Dome, Tokio.

Federación anfitriona: Japón.

Los horarios se muestran en la hora local de Tokio, Japón.

Jueves 9 de marzo

Australia vs. República de Corea 12:00 hora local.

República Popular China vs. Japón 19:00 hora local.

Viernes 10 de marzo

República Checa vs. República Popular China 12:00 hora local.

República de Corea vs. Japón 19:00 hora local.

Sábado 11 de marzo

República Popular China vs. Australia 12:00 hora local.

República Checa vs. Japón 19:00 hora local.

Domingo 12 de marzo

República Checa vs. República de Corea 12:00 hora local.

Japón vs. Australia 19:00 hora local.

Lunes 13 de marzo

Australia vs. República Checa 12:00 hora local.

República de Corea vs. República Popular China 19:00 hora local.

Juegos del Grupo C | Del 11 al 15 de marzo

Sede: Chase Field, Phoenix, Arizona.

Federación anfitriona: Estados Unidos.

Los horarios se muestran en la hora local de Estados Unidos.

Sábado 11 de marzo

Colombia vs. México 12:30 hora local.

Gran Bretaña vs. Estados Unidos 19:00 hora local.

Domingo 12 de marzo

Gran Bretaña vs. Canadá 12:00 hora local.

México vs. Estados Unidos 19:00 hora local.

Lunes 13 de marzo

Colombia vs. Gran Bretaña 12:00 hora local.

Canadá vs. Estados Unidos 19:00 hora local.

Martes 14 de marzo

Canadá vs. Colombia 12:00 hora local.

Gran Bretaña vs. México 19:00 hora local.

Miércoles 15 de marzo

México vs. Canadá, 12:00 hora local.

Estados Unidos vs. Colombia, 19:00 hora local.

Juegos del Grupo D | Del 11 al 15 de marzo

Sede: LoanDepot Park, Miami, Florida.

Federación anfitriona: Estados Unidos.

Los horarios se muestran en la hora local de Estados Unidos.

Sábado 11 de marzo

Nicaragua vs. Puerto Rico 12:00 hora local.

República Dominicana vs. Venezuela 19:00 hora local.

Domingo 12 de marzo

Nicaragua vs. Israel 12:00 hora local.

Venezuela vs. Puerto Rico 19:00 hora local.

Lunes 13 de marzo

República Dominicana vs. Nicaragua 12:00 hora local.

Israel vs. Puerto Rico 19:00 hora local.

Martes 14 de marzo

Nicaragua vs. Venezuela 12:00 hora local.

Israel vs. República Dominicana 19:00 hora local.

Miércoles 15 de marzo

Venezuela vs. Israel 12:00 hora local.

Puerto Rico vs. República Dominicana 19:00 hora local.

Calendario del Clásico Mundial de Béisbol 2023 | Cuartos de Final

Cuarto de final 1: 2º clasificado del Grupo B vs. 1º clasificado del Grupo A – Tokyo Dome, 15 de marzo, 19:00.

Cuarto de final 2: 2º clasificado del Grupo A vs. 1º clasificado del Grupo B – Tokyo Dome, 16 de marzo, 19:00.

Cuarto de final 3: 2º clasificado del Grupo C vs. 1º clasificado del Grupo D – LoanDepot Park, 17 de marzo, 19:00.

Cuarto de final 4: 2º clasificado del Grupo D vs. 1º clasificado del Grupo C – LoanDepot Park, 18 de marzo, 19:00.

Calendario del Clásico Mundial de Béisbol 2023 | Fase Final

Semifinal 1: Ganador del cuarto de final 1 vs. Ganador del cuarto de final 3 | 19 de marzo, 19:00.

Semifinal 2: Ganador del cuarto de final 2 vs. Ganador del cuarto de final 4 | 20 de marzo, 19:00.

Final: Ganador de la semifinal 1 vs. Ganador de la semifinal 2 | 21 de marzo 19:00.

Acá te dejamos dónde puedes escuchar y ver la transmisión del los juegos del evento por país, continente tanto en televisión como por radio.

África (Pan Africa)

Televisión

Asia

Televisión

Australia/Nueva Zelanda/Islas del Pacífico (ESPN en inglés).

China (BiliBili, Kuaishou, Weibo y Douyin en chino e inglés).

Japón (TBS, TV Asahi, J Sports y Amazon Prime Video en japonés).

Corea (SBS, KBS y MBC en coreano).

Taiwán (ELTA y EBC en chino).

Sudeste de Asia/Pan Asia ( SPOTV en inglés e idiomas locales).

América

Estados Unidos (FOX Sp Win Sportsorts, FOX Deportes en inglés y español).

Puerto Rico (Wapa Deportes en inglés y español).

Canadá (Sportsnet y TVA Sports en inglés y francés respectivamente).

México (Imagen en español).

Sudamerica (Directv en español).

Colombia (Win Sports en español).

Pan Caribe (SportsMax en inglés).

Pan Centroamérica (Tigo Sports en español).

Panamá (TVN en español).

República Dominicana (TeleAntillas 2 y Coral 39 en español).

Venezuela (Inter/ByM Sport, Venevisión, IVC, Simple TV en español)

Cuba (ICRT y Tele Rebelde en español).

Europa

República Checa ( Czech TV en checo e inglés).

Hungría (Sport TV en hungaro e inglés).

Israel ( Sport5 en inglés e idiomas locales).

Alemania/Austria/Suiza (MTS – More than Sports en alemán e inglés).

Suecia/Noruega/Dinamarca/Finlandia/Islandia (Viaplay en inglés e idiomas locales).

Italia (Sky Italia en italiano e inglés).

Países Bajos (ESPN en holandés e inglés).

Reino Unido/Irlanda ( BT Sport en inglés).

Turquía (Saran Media en turco e inglés).

Radio

Estados Unidos ( TuneIn y Sirius XM en inglés. Univisión Radio en español).

Puerto Rico (Univisión Radio en español).

Colombia ( Emisoras ABC, Los Galácticos del Deporte en español).

Venezuela (Unión Radio, Inversiones 99-54 en español).

Es un torneo de eliminación doble de round robin (contra todos). Los dos mejores equipos de cada grupo avanzan, a cuartos de final, después semifinales y final.

El Clásico Mundial de Béisbol seguirá las Reglas Oficiales de Béisbol 2022, con las siguientes estipulaciones:

• El corredor automático en la segunda base se utilizará en entradas extra.

• Se hará cumplir el mínimo de tres bateadores para lanzadores.

• NO habrá un límite en las visitas al montículo.

• El bateador designado se utilizará para todos los juegos.

• Se utilizará la revisión de repetición y seguirá las reglas de repetición de MLB.

• No se utilizarán las nuevas reglas de la MLB para 2023: el cronómetro de lanzamiento, bases más grandes y restricciones en los turnos dentro del cuadro.

• Hay límites en el uso de lanzadores.

¿Cuáles son los límites de uso de pitchers?

• No lanzar hasta que hayan pasado un mínimo de cuatro días desde la última vez que lanzó, si hizo 50 o más lanzamientos la última vez que lanzó

• No lanzar hasta que haya pasado un mínimo de un día desde la última vez que lanzó, si hizo 30 o más lanzamientos la última vez que lanzó;

• No lanzar hasta que haya pasado un mínimo de un día desde cualquier segundo día consecutivo en el que el lanzador lanzó;

• Lanzar no más de 65 lanzamientos por juego en la primera ronda, 80 lanzamientos por juego en la ronda de cuartos de final y 95 lanzamientos por juego en la ronda de campeonato del torneo, a menos que el lanzador necesite más para completar una aparición en el plato del bateador.

El número agregado de lanzamientos realizados en dos juegos consecutivos durante dos días no se utiliza para determinar las restricciones de descanso del lanzador. Si un lanzador alcanza el límite máximo de lanzamientos en un juego durante la aparición en el plato del bateador, el lanzador puede continuar en el juego hasta que finalice dicha aparición en el plato o la entrada, lo que ocurra primero.

KO

En la primera ronda, se otorga la victoria si un equipo está adelante por 10 o más carreras después de cualquier entrada completa, comenzando con la finalización de la séptima entrada. O si un equipo está adelante por 15 carreras o más después de cualquier entrada completa, comenzando con la quinta entrada.

Equipos locales y visitantes

En cada grupo, el equipo uno recibirá tres juegos en casa y uno fuera de casa, el dos recibirá dos juegos en casa y dos fuera de casa, el tres recibirá dos juegos en casa y dos fuera de casa, el cuatro recibirá dos juegos en casa y dos fuera de casa y el cinco recibirá un juego en casa y tres fuera de casa.

En cada juego de cuartos de final, la designación del equipo local se otorgará a cada uno de los ganadores del grupo de la Ronda 1. Cada uno de los equipos subcampeones del grupo de la Ronda 1 será designado como equipo visitante.

En cada juego de la ronda de campeonato, que incluye las semifinales y el juego final, los equipos con el mayor porcentaje de juegos ganadores en el torneo serán el equipo local. Si los equipos que compiten en el juego de campeonato tienen porcentajes de victorias idénticos en el torneo, entonces WBCI lanzará una moneda al aire para determinar el equipo local.

Primera ronda

Participación

Cada uno de las 20 selecciones que jugarán el Clásico Mundial de Béisbol 2023 ganará 300 mil dólares.

Líder

Cada selección que sea líder en la primera ronda en su grupo ganará 300 mil dólares.

Cuartos de final

Los equipos nacionales que avanecen a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2023 ganarán 400 mil dólares.

Semifinal

La selecciones que clasifiquen a la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2023 ganarán 500 mil dólares.

Final

Los equipos nacionales que jueguen la final del Clásico Mundial de Béisbol 2023 ganarán 500 mil dólares.

Campeón