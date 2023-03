▷ Presidenta de Perú declara por muertes durante las protestas #7Mar

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue interrogada este martes en una indagación preliminar de la fiscalía por genocidio, asesinatos y lesiones graves tras las decenas de muertes ocurridas durante las protestas que exigen su renuncia y la de los miembros del Parlamento.

El despacho presidencial indicó en Twitter que Boluarte, culminó su presentación ante la fiscal general Patricia Benavides. La presidenta no hizo declaraciones a la prensa. Cerca del edificio fiscal no se observaban manifestantes y la presencia policial era discreta.

El primer ministro Alberto Otárola fue interrogado en enero y febrero en la misma investigación. Las protestas han dejado al momento 66 muertos y más de 1.300 heridos, según la Defensoría del Pueblo. Casi todos los fallecidos son civiles, la mayoría recibió proyectiles de arma de fuego y algunos fueron impactados por tiros en la cabeza.

Por el rango de los investigados la indagación está a cargo de la fiscal general. El genocidio es castigado con una pena mínima de 20 años de cárcel. También están incluidos en la indagación el exprimer ministro Pedro Angulo y otros exfuncionarios.

Boluarte llegó al poder el 7 de diciembre cuando su antecesor, el entonces presidente Pedro Castillo, intentó disolver el Parlamento y fue destituido. Castillo está detenido preventivamente por 18 meses por el presunto delito de rebelión en una cárcel para presidentes en Lima.

Desde entonces comenzaron a encenderse protestas en las zonas rurales del sur de los Andes en ls que los manifestantes exigían la renuncia de Boluarte y de los miembros del Parlamento. Las manifestaciones se extendieron hasta llegar a Lima, pero se apaciguaron desde mediados de febrero. La última semana los manifestantes reiniciaron las protestas.

No obstante, el Congreso no ha decidido al momento adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias. Cuatro planes para acortar el mandato de Boluarte y de los legisladores fueron archivados por no alcanzar los votos necesarios.

Según la más reciente encuesta de febrero del Instituto de Estudios Peruanos, el 88% de los interrogados pidió un adelanto de las elecciones, el 90% desaprobó al Parlamento y 77% a la mandataria Boluarte.