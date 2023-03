Actor de “Elvis” fue llevado a urgencias tras sufrir un colapso

La estrella de “Elvis”, Butler, de 31 años, relató que interpretar al Rey del Rock ‘n’ Roll fue “el viaje más grande de mi vida”, pero al final todo lo atrapó.

“No me enfermé todo el tiempo que filmé, pero el día que terminé, terminé en la sala de emergencias”, comentó a People en la alfombra roja de los Premios SAG 2023 el domingo. Butler reveló que “pasó una semana en la cama” antes de pasar a otro proyecto.

En mayo de 2022, Butler le dijo a British GQ que “se despertó a las 4 de la mañana con un dolor insoportable” y fue “llevado de urgencia al hospital”, que se debió a un virus que contrajo y que simulaba los síntomas de la apendicitis. “Mi cuerpo comenzó a apagarse el día después de que terminé Elvis”, recordó Butler.

Pero el viaje a la sala de emergencias no fue el único problema de salud que enfrentó mientras interpretaba a Elvis. También le dijo a People que perdió su ahora memorable voz mientras cantaba la versión de Elvis de “Never Been to Spain”.

“Hicimos muchas tomas. Y en cierto punto, simplemente perdí la voz”, explicó Butler. “Entonces me tomé un descanso vocal por un par de días y pude regresar”.

Butler ha estado muy comprometido con la voz de Elvis, ya que continúa hablando como el difunto cantante, y muchos dicen que él todavía usa la voz es “cringe“.

La entrenadora de voz Irene Bartlett, quien fue contratada para trabajar con Butler en 2019, defendió su acento duradero de Elvis y le dijo a ABC Gold Coast que pasó años construyendo una “conexión” con la personalidad de Elvis y estaba completamente comprometido a interpretar el papel.

Butler fue nominado a Actuación destacada de un actor masculino en un papel principal en los premios SAG 2023, aunque no ganó .

Sin embargo, ganó un Globo de Oro al mejor actor por su actuación en la película biográfica, y abordó su cambio de voz entre bastidores en los Globos, afirmando que ahora es parte de su ADN .

“No creo que todavía suene como él, pero supongo que debo hacerlo porque lo escucho mucho”, considera el actor. “A menudo lo comparo con cuando alguien vive en otro país durante mucho tiempo, y tuve tres años en los que ese era mi único enfoque en la vida. Entonces, estoy seguro de que solo hay partes de mi ADN que siempre estarán vinculadas de esa manera”.