¿Cómo se sanciona a quienes causan accidentes de tránsito bajo el alcohol?

Caracas.- Multas o años de cárcel son algunas de las penas que la legislación venezolana asigna para aquellos conductores que se encuentren en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes y lleguen a matar a una o más personas. Sin embargo, estas sentencias, hasta el momento, no son del todo claras.

La noche del 6 de marzo murieron calcinados, dentro del vehículo en el que se desplazaban, Carlos Augusto Fuenmayor Morillo y Nury Coromoto Chacón, luego de que un camión lo impactara en la Circunvalación 1 del municipio Maracaibo, en el estado Zulia.

El camión Chevrolet, modelo Silverado 3500, se llevó por delante a dos carros: un Ford Láser y un Ford Tauro en la arteria vial a la altura de la Ferretería Epa, con dirección San Francisco a Maracaibo. Los intentos por rescatar a Fuenmayor y Chacón no resultaron.

El conductor del camión Chevrolet Silverado, identificado como Sigiberto Rafael González Tejeda, de 51 años y detenido por la PNB, estaba ebrio cuando chocó, afirmó Kevin Fuenmayor, hermano de la víctima que murió en el accidente vial.

“Pena máxima” para quienes provoquen choques o incidentes de tráfico

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció en diciembre de 2021 que, ante el aumento de accidentes mortales en las vías que se registró ese año, serán sancionados con la “pena máxima” quienes provoquen choques o incidentes de tráfico por conducir a alta velocidad o en estado de ebriedad.

“Justicia ante el alarmante incremento de accidentes mortales de tránsito, producto de la irresponsabilidad de asesinos al volante, que conducen borrachos, drogados y con impericia. El Ministerio Público sancionará con la máxima pena estos delitos”, escribió Saab en su cuenta de Twitter.

El tuit de Tarek William Saab



Pese a esa situación, el fiscal no facilitó más información al respecto ni especificó a cuánto asciende la “máxima pena” que se prevé aplicar a quienes provoquen este tipo de accidentes, aunque según la legislación del país, se contemplan hasta 30 años de prisión para quienes sean condenados por delitos homicidio.

Por otra parte, el artículo 110 de la Ley de Tránsito contempla 18 infracciones que son sancionadas con multas entre cinco a diez unidades tributarias y el artículo 111 enumera otras siete infracciones que son penalizadas con multas entre una y cinco unidades tributarias.

Algunas de estas infracciones son conducir sin licencia, bajo los efectos del alcohol, desatender las indicaciones del semáforo, usar equipos de comunicación al manejar, conducir vehículos cuya emisión de gases, ruidos o sonidos, supere los límites permitidos.

Normas de prevención

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) comparte desde hace algunos años las normas de prevención para una movilidad segura, con el fin de reducir el riesgo de accidentabilidad en el país. Una vez en la vía, es importante recordar que el conductor siempre debe:

• Abrocharse el cinturón de seguridad.

• Respetar la distancia entre los vehículos y los límites de velocidad.

• No utilizar el teléfono celular, ya que limita la atención a la vía.

• No consumir alcohol. En caso de hacerlo se debe designar a otra persona para conducir.

• En caso de estar tomando medicamentos, se debe comprobar que el mismo no produzca efectos de somnolencia o fatiga.

• Extremar la precaución al momento de conducir bajo condiciones atmosféricas adversas (lluvia, nieve, viento, etc.)

• Respetar en todo momento las normas y las señales de circulación, especialmente en cruces, curvas peligrosas y cuando se circule dentro de ciudades o poblados.

• Se debe portar siempre los documentos de conducir actualizados y las herramientas adecuadas, para resolver algún inconveniente mecánico leve en la vía.

Con información de EFE y Tal Cual

Redacción El PitazoGran Caracas

