Dictan orden de aprehensión contra Gustavo Lainette

El Ministerio Público dictó orden de aprehensión contra Gustavo Lainette, después de que acusara a Pedro de Carvajalino de pertenecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

De acuerdo a las autoridades, Lainette incurrió en los delitos de incitación al odio e intimidación pública. Así lo detalló el documento emitido el 6 de marzo por la Fiscalía 61 Nacional y dirigido a Lainette.

“Orden de aprehensión en la causa seguida en contra del ciudadano Gustavo Eduardo Lainette Álamo, por la presunta comisión de los delitos de incitación al odio e intimidación pública”, describe el documento.

En este sentido, la Fiscalía indicó que el primer delito está estipulado en el Artículo 20 de la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Mientras que el segundo está en el Artículo 296 del Código Penal.

Gustavo Lainette, presidente del Movimiento Resistencia Venezolana, acusó a Carvajalino de pertenecer a las FARC. Por tal motivo, lo acusó de ser un guerrillero “señalado de trabajar con organizaciones criminales y narcotraficantes”.

Tras estas declaraciones, Carvajalino negó las acusaciones y afirmó que no había “ningún tipo de prueba” en su contra. “Yo no hago parte ni milité en las FARC. No estuve, ni soy parte del engranaje (de la organización)”,

Gustavo Lainette rechazó la orden de aprehensión

Lainette, aseguró que la acusación en su contra era “falsa” y “sin ninguna prueba”. “La misma no solamente es ilegal, inconstitucional e irrita”, dijo en un comunicado publicado en su Twitter.

Por su parte, Carvajalino sostuvo que “va a pelear por la verdad” y reiteró su rechazo a las acusaciones. “No voy a permitir que manchen mi nombre, he sido y seré fiel con la revolución”, concluyó.

Ultima hora: el @MinpublicoVEN @TarekWiliamSaab acuerda dictar órdenes de allanamiento y aprehensión contra @GustavoLainette por el delito de incitación al odio contra mi persona! Yo voy a pelear por la verdad, no voy a permitir que manchen mi nombre, he sido y seré fiel con la… https://t.co/FOEGVENzG4 pic.twitter.com/w57kaNi5q4 — pedro karvajalino (@PedroKonductaz) March 7, 2023

