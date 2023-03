EEUU | Alguacil floridano acuerda cambiar sus políticas de detención de extranjeros

La Oficina del Alguacil del condado Marion acordó cambios en sus políticas y pagar una indemnización a un hombre nacido en Jamaica que fue detenido ilegalmente, para zanjar una demanda en su contra, informó este miércoles la Unión Americana de Libertades Civiles.

La organización no gubernamental y otras que defienden los derechos civiles presentaron la demanda en nombre de Neville Brooks, que tiene residencia legal permanente en el país, pero fue detenido y puesto en manos de la agencia de Inmigración y Aduanas de EE.UU. solo por haber nacido en el extranjero.

Brooks, que tenía covid-19 en ese momento, fue detenido por los agentes de la Oficina del Alguacil de Marion en agosto de 2020 y estuvo más de 12 horas privado de libertad a pesar de haber pagado una fianza, según un comunicado de ACLU.

En virtud del acuerdo para zanjar la demanda, el alguacil de Marion deberá cambiar políticas «discriminatorias» como las detenciones de personas solo por haber nacido en el extranjero o las notificaciones automáticas a ICE de esos casos, dijo ACLU.

También deberá establecer límites y pautas para las referencias a ICE y establecer un proceso para documentar tales referencias y la base objetiva para ello.

Como parte del acuerdo, la Oficina del Alguacil deberá pagar a Brooks 150.000 dólares por daños, teniendo en cuenta los honorarios y costos del abogado.

