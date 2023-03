EEUU | Kamala Harris hablará con Gloria Estefan de política climática en Miami Beach

La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, visitará este miércoles el condado Miami-Dade para participar en un acto de recaudación de fondos y en una conversación en un foro sobre la crisis climática y las medidas del Gobierno del presidente Joseph Biden para afrontarla.

Su oficina en Washington informó este martes de la visita sin dar muchos detalles, salvo que ambas actividades tendrán lugar en Miami Beach.

De acuerdo con el foro Aspen Ideas: Climate 2023, que se celebra desde el lunes 6 de marzo organizado por el Instituto Aspen, la cantante y actriz de origen cubano Gloria Estefan moderará la charla en la que participará la vicepresidenta para hablar acerca de la política de la Administración Biden en materia de cambio climático.

Aspen Ideas: Climate is live now from Miami Beach. https://t.co/rziX7w3j7z

— Aspen Ideas (@aspenideas) March 6, 2023