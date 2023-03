España | «Las abuelas no requerían pancartas para reivindicar sus derechos»

Álvaro Ojeda se ha sumado a las reivindicaciones del 8M, Día Internacional de la Mujer, este miércoles recordando a las mujeres que hoy han seguido trabajando. «Yo sigo pensando que se ha politizado. Desde que eso ocurre, se queda fuera una gran parte de la sociedad. Es ese 8M oculto, ¿dónde están esas mujeres? Trabajando en los hospitales, en los colegios, en los geriátricos, cuidando a los niños pequeños, haciendo un montón de cosas… en una gasolinera, trabajando en miles de sitios», ha recordado Ojeda sobre las mujeres que no han acudido a las manifestaciones hoy miércoles. «Esas mujeres, como nuestras abuelas que no necesitaron ni pancartas ni batucadas ni sacar chochos a la calle para reivindicar los derechos en una época donde había mucha hambre y donde se vivía en un matriarcado, porque en mi casa se vivía en un matriarcado y no hacía falta subvenciones para decirlo a los cuatro vientos», ha apuntado Ojeda sobre generaciones anteriores.

«Esas abuelas de antes que siguen siendo las abuelas de ahora, que son las que se quedan con los nietos mientras papá y mamá, no hay con quien dejar a los niños porque no hay dinero para pagar a gente que se quede con los niños, están trabajando», ha indicado sobre esta parte de la sociedad. «Ése es el 8M que se oculta, ése es el otro gran 8M, que yo creo que es incluso superior al de la calle, que defiende los derechos de las mujeres porque está subvencionado. Yo siempre digo que la gente que no está en la calle es porque está currando, porque está doblándola, porque está cotizando», ha querido apuntar.

«Esas mujeres que están trabajando porque su marido está en paro y el padre se tiene que quedar con los niños. Esas mujeres que se quedan en casa con los niños porque simplemente no tienen trabajo, porque no tienen subvenciones y su marido está trabajando para traer dinero a casa», ha subrayado.

«Ese otro 8M que sí representa a esa otra parte de esa España que, por pensar ideológicamente diferente a la que sale a la calle hoy, las apartan, los repudian, lo hemos visto en videos cómo les escupen», ha querido recordar sobre las divisiones que existen. «Si levantarán la cabeza las del 8M histórico del siglo XIX, viendo cómo se pelean incluso entre ellas mismas. Esas mujeres volvían a morir», ha apuntado Ojeda en referencia a las divisiones, sin mencionarlas de forma directa que hay entre las feministas del PSOE, Podemos y diferentes asociaciones, cuyas escisiones se han puesto de manifiesto con las polémicas ley del sólo sí es sí o la Ley Trans. «Porque mujeres sois todas. Ustedes sólo os queréis a ustedes porque la tarta entre ustedes toca a más. Pero a esta gente que no le caiga ni un duro. No os preocupéis que esta otra gente hoy en el 8M está trabajando y doblándola. Por España», ha terminado Ojeda.