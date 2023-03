París Hilton revela que su ex la presionó a grabar el video sexual que luego filtró

El nombre de Paris Hilton causó gran controversia en 2003, año en el que se filtró un video sexual junto a su exnovio Rick Salomon, que le dio la vuelta al mundo y ocupó los titulares de la prensa.

Con el tiempo, se conoció que fue su propia expareja quien había sido el responsable de filtrar esa grabación. Sin embargo, fue hasta ahora que la actriz decidió sincerarse y hablar sobre lo que sucedió cuando tenía apenas 19 años de edad.

La cantante hizo referencia a aquel hecho en su libro Paris: The Memoir, que saldrá a la venta el próximo 14 de marzo. Entre sus páginas, la modelo confesó que se sintió presionada para filmarse en la intimidad y que se sintió “rara e incómoda”.

“No recuerdo mucho sobre la noche en que quería hacer un video mientras hacíamos el amor. A menudo decía que era algo que hacía con otras mujeres, pero me sentía rara e incómoda al respecto. Siempre le decía: ‘No puedo, es demasiado vergonzoso”, reconoce.

En el extracto publicado por The Times, reveló que “Scum”, como le apodaba a su ex, no dejó de insistir hasta conseguir lo que quería. “Me dijo que si no lo hacía, él podría encontrar fácilmente a alguien que lo hiciera, y eso fue lo peor que se me ocurrió: ser abandonada por este hombre adulto porque yo era una niña estúpida”, dijo.

Hilton aseguró que recuerda haber tomado mucho alcohol para perder la vergüenza por lo ocurrido. Añadió que le rogó a Salomon que no publicara la versión completa, ya que se habían filtrado solo 37 segundos del encuentro íntimo, pero él le respondió que tenía todo el derecho de vender algo que le pertenecía.

La DJ estadounidense sintió que su carrera había terminado debido a la humillación pública que estaba sufriendo. Esa violación a su privacidad no solo le causó verguenza, sino que también afectó su vida sexual con otras parejas.

“Me llamé a mí misma ‘la bandida de los besos’, porque solo me gustaba besar. Muchas de mis relaciones no funcionaron por eso”, admitió la heredera de la prestigiosa cadena de hoteles, quien durante mucho tiempo se sintió asexual.

En noviembre de 2021, Hiltón se casó con su prometido Carter Reum en una lujosa ceremonia en la finca privada en Los Ángeles.

En enero, la socialité de 41 años de edad reveló que ella y su esposo le dieron la bienvenida a su primer hijo juntos, a través de un vientre sustituto.

“Siempre ha sido mi sueño ser madre y estoy muy feliz de que Carter y yo nos hayamos encontrado. Estamos muy emocionados de formar una familia juntos y nuestros corazones están explotando de amor por nuestro bebé”, dijo al confirmar la noticia a People.

