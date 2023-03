CNE instala Comisión Técnica para evaluar asistencia en primarias

El Consejo Nacional Electoral (CNE) instala este miércoles la Comisión Técnica para evaluar la asistencia en las primarias de la oposición.

Por su parte, el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, explicó que se trata de una reunión exploratoria donde escucharán las solicitudes por parte de la Comisión Nacional de Primaria (CNP).

Asimismo, Calzadilla explicó que posteriormente a la instalación de la comisión técnica, van a evaluar la asistencia en las primarias opositoras.

La mesa técnica está conformada por los rectores Leonel Párica, Carlos Quintero y Roberto Picón, y los miembros de la CNP Ismael Pérez, Roberto Abdul, Miguel Cañas, Francisco Castro y Jesús María Casal.

Por su parte, la CNP ha solicitado, como parte de esa asistencia técnica, la autorización para disponer de centros de votación el día de la elección primaria y la realización de jornadas especiales para la inscripción y actualización del Registro Electoral (RE) dentro y fuera del país.

“Vamos a elaborar un plan para la incorporación a los procesos electorales de los venezolanos en el exterior y dijimos que estamos evaluando un registro, seguimos en esa fase. Dijimos que el voto será presencial”; respondió Casal durante una rueda de prensa.

Se estima que hay más de 4 millones de venezolanos en el exterior que no pueden ejercer su derecho al voto porque no están inscritos en el RE o no tienen sus datos actualizados.