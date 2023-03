EEUU | Biden pide al Congreso 0,6 billones más que lo que consiguió el año pasado

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó este jueves un proyecto de presupuesto en el que solicita al Congreso la aprobación de 6,8 billones de dólares, 0,6 billones más que los 6,2 billones que aprobó el año pasado el Legislativo estadounidense.

Join me in Philadelphia as I deliver remarks on what I value with my 2024 budget. https://t.co/e7YUiK4Jfo

— President Biden (@POTUS) March 9, 2023