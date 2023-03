EEUU | Harris reclama en Miami una nueva economía de energía limpia e innovación

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, subrayó este miércoles en Miami Beach la importancia de afrontar la crisis climática con la adopción de una «nueva economía de energía limpia» más «tecnología, innovación y creatividad», un compromiso, dijo, asumido por la Administración del presidente de EE.UU., Joe Biden.

«Necesitamos una nueva economía de energía limpia, inversiones en tecnología, infraestructuras, innovación y creatividad» para afrontar el desafío del calentamiento global, dijo Harris durante una charla que mantuvo con la cantante Gloria Estefan en el foro Aspen de Miami Beach, centrado en la lucha contra la crisis climática.

En un tono relajado, la vicepresidenta y la también compositora y actriz de origen cubano abordaron algunas de las claves para, en palabras de Harris, tomar acciones climáticas urgentes que «tengan un impacto profundo y beneficio en el mayor número de personas» posible.

La vicepresidenta aseguró sentirse no solo optimista, sino «entusiasmada» sobre las medidas para encontrar soluciones a este problema.

«Las soluciones están a mano», aseveró Harris en la conversación que mantuvo con la exitosa cantante en el foro Aspen Ideas: Climate 2023.

Pero esta serie de acciones climáticas no se pueden emprender «de manera reactiva, cuando es una emergencia», por lo que hace falta una «política inteligente no solo sobre el comportamiento», sino también sobre «la infraestructura» que permita la transformación hacia la economía de energía limpia.

Estefan abordó la cuestión de la contaminación del aire y la conveniencia o no de los vehículos eléctricos, un asunto, este segundo, del que se mostró muy partidaria Harris: «Estoy entusiasmada con los vehículos eléctricos, especialmente con los autobuses escolares. Es algo que estamos haciendo: invertir en autobuses escolares eléctricos».

En ese contexto, la vicepresidenta resaltó las inversiones recientes de la Administración Biden con la expansión de autobuses escolares eléctricos y libres de emisiones, incluso reembolsos y exenciones fiscales hacia los autos eléctricos y paneles de energía solar en los techos.

Señaló que, a diario, 25 millones de alumnos viajan en autobús y que una gran parte son vehículos diésel, algo que tiene un «impacto en la salud, con niños con asma».

Este modelo de transporte escolar diésel tiene además especial impacto negativo, precisó Harris, en «las comunidades de más bajos recursos» con la consiguiente emisión de gases de efecto invernadero.

Happening Now: I am at @aspenideas with @GloriaEstefan to discuss the transformational progress our nation is making to tackle the climate crisis. https://t.co/1TaHtN0G1E

— Vice President Kamala Harris (@VP) March 8, 2023