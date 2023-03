Kendall Jenner y Bad Bunny tienen una nueva cita y se muestran más juntos que nunca

«Resolvieron sus problemas y decidieron que quieren seguir adelante y estar juntos», le dijo otra fuente a E! News en julio. «Siguieron adelante y les está yendo muy bien».

Kendall no ha abordado públicamente la naturaleza de su relación con Bad Bunny, aunque es poco probable que hable de eso en un futuro cercano. Después de todo, la estrella de Keeping Up With the Kardashians ha dicho en el pasado que prefiere mantener su vida amorosa fuera del centro de atención.