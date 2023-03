EEUU | Gobierno de EE.UU. trabaja a favor de una migración «humanitaria y segura»

La funcionaria del Departamento de Estado de EE.UU. Julieta Valls Noyes señaló este jueves que el Gobierno trabaja en el desarrollo de mecanismos que propicien una inmigración «segura, ordenada y humanitaria» antes que una irregular, como lo muestran las recientes políticas implementadas por la Administración del presidente, Joe Biden.

«Solo porque tengamos relaciones tensas con el Gobierno, no significa que no reconozcamos las necesidades humanitarias de la gente», dijo Valls, vicesecretaria de la oficina de Población, refugiados y migración en el Departamento de Estado, durante la Cumbre Concordia Américas 2023 que se celebra en la Universidad de Miami, en el sur de Florida.

La funcionaria se refería así al programa humanitario que concede un permiso migratorio a ciudadanos de Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba, conocido como «parole humanitario», y que ha sido objeto de demandas judiciales de estados de mayoría conservadora.

Valls recordó que en el último año fiscal, el Gobierno de Biden destinó 1.200 millones de dólares en asistencia humanitaria a los inmigrantes y refugiados; no obstante, recalcó que «un solo país no puede solucionar esto» y que es necesaria una acción coordinada entre países de salida, de tránsito y de llegada.

It was a great day at the 2023 @ConcordiaSummit in beautiful Miami, exchanging ideas with @AmbassadorGreen, @chertorivski and Dr. Alejandro Portes on Western Hemisphere collaboration on migration and refugee challenges and opportunities. https://t.co/kEweoPpH5p

— Julieta Valls Noyes (@PRMAsstSec) March 9, 2023