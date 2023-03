es un proceso muy lento

1546441

Caracas.- Los dirigentes sindicales José Elías Torres, director general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Marcela León, presidenta de la central Alianza Sindical Independiente (ASI), y Luis Crespo, economista asesor de la CTV y vicepresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), coincidieron este jueves 9 de marzo en que el proceso para determinar un mecanismo para la fijación del salario mínimo es lento, pero reconocen avances en las discusiones que acompaña la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Durante su participación en el foro Avances y Expectativas del diálogo social con acompañamiento de la OIT, Crespo explicó que durante los encuentros que se desarrollan actualmente lo que está planteado es construir un método para la fijación del salario mínimo y no la determinación de un monto, pues para ello esperan que el gobierno de Maduro proporcione información financiera del país.

Según Crespo, la viceministra de Trabajo reconoce la inconsistencia de la información actual al admitir que el presupuesto del país no permite trabajar en la fijación del salario mínimo, y aseguró que a partir de este mes los entes comenzarán a trabajar con créditos adicionales. “Sería irresponsable decir cuál será el monto del salario mínimo si la información que debe otorgar el Estado es inconsistente”, dijo.

Sin embargo, Crespo resaltó la necesidad de que el enfoque que se utilice para determinar el monto del salario mínimo esté basado en una fuente de financiamiento orgánica, pero insistió en que para determinarla es necesaria la información financiera.

En ese sentido, considera poco probable que el aumento de salario mínimo que exigen los trabajadores públicos desde las calles se conozca en los próximos días. “Tenemos que mantenernos en la mesa pero el reto es cómo decirle a los trabajadores que para el próximo 15 de marzo no hay aumento de salario y difícilmente para el 1 abril. En las reuniones aspiramos tener la información para ir avanzando”, expresó.

Gobierno de Maduro no firmará acuerdos del diálogo mientras haya sanciones

Respuesta a las necesidades inmediatas

El director general de la CTV destacó la importancia de que las discusiones se centren en la búsqueda de un método para fijar el salario mínimo y no en un monto, pues espera que el resultado sea un salario mínimo cuyo monto se pueda mantener en el tiempo.

“Estamos buscando una política salarial, no se está buscando un simple decreto que al mes otra vez estemos peleando porque no alcanza”, apuntó. Sin embargo, indicó que el Gobierno de Maduro no debe esperar que terminen las discusiones para aumentar los ingresos de los trabajadores.

En ese sentido, Torres insistió en la propuesta del salario de emergencia, cuyos recursos, según dijo, se pueden obtener por la vía de las ayudas sociales. “Tenemos que destapar una salida porque tenemos hasta abril”, señaló.

El dirigente dijo que si bien el Gobierno de Maduro no ha aceptado la propuesta del salario de emergencia, tampoco no ha sido rechazada directamente. “Puede ser que lo hagan, pero disimulado. Sin darnos la razón”, indicó.

También condenó que los bonos se otorguen por el Carnet de la Patria porque es un mecanismo excluyente que no llega a toda la población.

¿Cómo impacta un aumento de salario mínimo al sector privado?

Sindicalistas reconocen avances

La presidenta de la Central ASI también considera que el regreso al diálogo con el gobierno nacional es un avance importante, y destaca el contexto social y económico en el que se desarrollan las discusiones. Por ello, señaló que es necesario articular el diálogo político en paralelo con la discusión salarial, para que la respuesta del Gobierno de Maduro no sea que las sanciones impiden otorgar el aumento.

«A veces se nos reclama que en el diálogo no hay resultado, pero hay que tener en cuenta el contexto en el que se está dando«, dijo Marcela León. Una de las razones a las que atribuye la lentitud del proceso es a los cambios en el gabinete ministerial.

Sin embargo, destacó que la actuación conjunta entre sindicatos y trabajadores fue determinante para la aprobación del informe de la Comisión de Encuestas de la OIT, que, según dijo, hasta la fecha no ha sido aceptado por el Gobierno de Maduro.

Finalmente, reconoció el acompañamiento de la OIT y destacó la importancia de que este organismo internacional acudiera a Venezuela. «La OIT está haciendo un gran trabajo con las organizaciones sindicales y eso tenemos que reconocerlo», dice León

Kemberlyn TaleroVista_2

