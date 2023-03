Hija de Daddy Yankee sorprende con su cambio físico

La hija del cantante Daddy Yankee, ha sorprendido a todos sus seguidores al publicar unas imágenes que rápidamente se volvieron viral, pues se logró observar que no es la misma de antes.

En su perfil de Instagram, Jesaaelys Marie Ayala González ha posteado varias instantáneas en el que claramente se ve que perdió los «kilitos» de más, debido a que anteriormente tenía mucho sobrepeso.

En una de sus varias publicaciones, la hija del interprete La gasolina cometo lo siguiente: «La comida es una droga más, lamentablemente. No es fácil estar sobre peso. Yo me sentía mal, mi autoestima estaba por el piso, no me gustaba mirarme en el espejo, no quería que me tomaran fotos de cuerpo completo… en fin, no me gustaba como era». Comentó Jesaaelys.

Cabe recordar, que la hija de Daddy desde muy temprana edad sufría de sobrepeso y hasta llego a pesar más 115 kilos, debido a que estaba poniendo en riesgo su salud y decidió hacer un cambio radical en su estilo de vida.

Definitivamente el que persevera alcanza y la hija del «Big Boss» es un ejemplo a seguir para todas a aquellas personas que sufren de sobrepeso y que están dispuesta a mejorar su estilo de vida.