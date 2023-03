Leonardo Villalobos fue víctima de la «burundanga» en Caracas

En los últimas semanas se han conocido varios casos de personas que han denunciado ser víctimas de robo a través de la escopolamina, mejor conocida como «burundanga», una droga que adormece y provoca la pérdida del conocimiento.

En esta oportunidad, el animador venezolano Leonardo Villalobos denunció que este jueves en horas de la tarde, fue víctima de un hombre que trató de robarlo bajo este modus operandi en el centro comercial San Ignacio, ubicado en el municipio Chacao, al este de Caracas.

«Le di la mano a una persona y enseguida noté que venía con un cuento medio raro, no me quería soltar la mano, se la quité y seguí mi camino. Veinte pasos más adelante comencé a sentirme mal, mareos, taticardia, falta de oxígeno, desorientación, vi que el señor me venía siguiendo (…) pedí ayuda«, dijo Villalobos a través de su cuenta en Instagram.

El animador cuestionó el accionar del personal de seguridad del centro comercial pues asegura que no le brindaron la ayuda que estaba solicitando. «Era como que si no fuera con él».

“Comencé a buscar ayuda, y no había prácticamente nadie por ahí, bajé, pedí ayuda, a uno de los oficiales, de seguridad del Centro Comercial que, como si no fuera con él, y logro finalmente comunicarme con mi equipo para que me buscaran”, agregó.

Finalmente, Villalobos agradeció al personal de Salud Chacao quienes le brindaron los primeros auxilios. «Se quedaron conmigo por dos horas hasta que me recuperé«.

Por suerte, no fue despojado de sus pertenencias durante los hechos ya que no perdió el conocimiento por completo.

El animador de la Tele Tuya, hizo un llamado a las autoridades pues presuntamente este hombre ya tiene denuncias por hechos similares. «La policía está es pendiente de pegar calcomanía a los carros«.

Fuente: 2001