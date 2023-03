¿Quiénes se llevarán la estatuilla a casa?

La estatuilla dorada ya tiene ganadores…

Como suele suceder año con año, la ceremonia de los Oscars genera gran expectativa, no solo entre los fanáticos del cine, sino de la moda y de la cultura pop en general. Y la edición 95, que se celebrará el próximo domingo 12 de marzo, no será la excepción.

Este año, y por tercera vez, la ceremonia será conducida por el comediante Jimmy Kimmel, mientras que Lenny Kravitz será el encargado de cantar en el emotivo segmento de In Memoriam.

Pero como suele suceder con los Oscars, la ceremonia suele ser bastante clásica, dejando los momentos de sorpresa en los ganadores y en los looks de los asistentes.

En E!, como solemos hacer, decidimos cruzar varias variables para adelantarnos a los resultados, especulando un poco sobre quiénes se alzarán con la preciada estatuilla. Basándonos en el desempeño que han tenido las diferentes películas y nominados en esta temporada de premios, estos son nuestros ganadores.

MEJOR PELÍCULA: Todo en todas partes al mismo tiempo, dirigida por los Daniels, Daniel Kwan y Daniel Scheinert, ha sido una cinta muy especial y atípica. Se perfila como la ganadora por ser una de las favoritas durante toda la temporada en la que ha venido arrasando en los BAFTA, los SAGs, los Critics Choice Awards y por ser la que tiene mayor cantidad de nominaciones en distintas categorías entre actuación, guión, producción y dirección. Si no la has visto, no te la pierdas.

POSIBLE SORPRESA: Triangle of Sadness, dirigida por Ruben Östlund, porque no olvidemos que logró la Palma de Oro del Festival de Cannes en 2022 y la audiencia la está amando.

MEJOR ACTRIZ: Michelle Yeoh por Todo en todas partes al mismo tiempo. La actriz y bailarina de origen chino ha ganado todos los premios de los sindicatos en los que hay votantes de Oscars. Aunque tan solo hace unas semanas el Oscar de esta categoría tenía el nombre, apellido y rostro de Cate Bllanchett, en las últimas semanas han favorecido enormemente a Michelle quien, además de haber tenido un espectacular desempeño actoral, ha gozado de una impresionante campaña de relaciones públicas. POSIBLE SORPRESA: Cate Blanchett por TAR. Aunque para la mayoría de los críticos la actriz australiana dio la mejor actuación del año, su favoritismo ha caído en las semanas recientes, y aunque su actuación será recordada por varios años, todo indica que si gana, será toda una sorpresa.

MEJOR ACTOR: Brendan Fraser por The Whale. Después de varios años alejado de Hollywood, Fraser regresa por la puerta grande con una actuación conmovedora y una transformación corporal que lo saca completamente de su zona de confort. Bajo la dirección del aplaudido Darren Aronovsky, Brendan ofrece una memorable actuación capaz de incomodar a cualquiera, poniéndole cuerpo y rostro a un tema polémico e importante como lo es la obesidad y sus estigmas. Ha recibido el SAG y el Critics Choice Awards donde también ha deleitado a todos con sus emotivos discursos de aceptación. POSIBLE SORPRESA: Austin Butler por Elvis; también ha arrasado en la temporada de premios llevándose el Golden Globe y el BAFTA, y aunque su triunfo dejaría a varios boquiabiertos, tiene razones suficientes para alzarse con el Oscar. MEJOR ACTOR DE REPARTO: Ke Huy Quan por Todo en todas partes al mismo tiempo. Nos ha hecho llorar en cada uno de sus discursos de agradecimiento tanto en los Golden Globes, Critic’s Choice Awards, SAG Awards, Independent Spirit. Conocido como niño actor desde Indiana Jones y el templo maldito y Los Goonies, Tras haberse retirado por unos años volvió al ruedo y dando mucho de qué hablar por su gran actuación y personalidad. Sin duda es el favorito de esta categoría. POSIBLE SORPRESA: Barry Keoghan por The Banshees of Inisherin dirigida Martin McDonagh, viene de ganar el BAFTA a Mejor Actor de Reparto. Este actor irlandÉs ha sido catalogado como uno de los mejores de su generación por sus conmovedoras interpretaciones. MEJOR ACTRIZ DE REPARTO: Angela Basset por Black Panther: Wakanda Forever. Ha arrasado en todos las premiaciones, SAGs, Golden Globes y Critic’s Choice Awards por una interpretación sumamente poderosa e inspiradora. Ha hecho historia al ser la primera actriz nominada y ganadora en una producción de Marvel. POSIBLE SORPRESA: Hong Chau por The Whale. Su interpretación es sumamente empática y suma muchísimo a la historia. Otra que sabemos que sería especial verla ganar sería Jamie Lee Curtis por Todo a la vez en todas partes por su caracterización, el tono de comedia que maneja la actriz y por ser su primera nominación en su larga carrera artística. MEJOR DIRECCIÓN: Los Daniels por escribir y Co- Dirigir Todo en todas partes al mismo tiempo y lograr una cinta impecable, atrevida y muy bien lograda. Ambos directores vienen de la industria de los videos musicales, eran unos desconocidos para Hollywood, pero han sido la gran revelación de esta temporada. POSIBLE SORPRESA: Todd Field por escribir y dirigir TÁR. Después de 16 años vuelve con una historia sobre el poder y el control. La dirección actoral que tuvo con Blanchett en escenas que superan los siete minutos es digna de llevarse el Oscar. MEJOR GUIÓN ORIGINAL: The Banshees of Inisherin dirigida por Martin McDonagh. Ha sido elogiada y ganadora por su guión en el Festival Internacional de Cine de Venecia, es una de las favoritas para esta categoría y lo tendría muy merecido. MEJOR GUIÓN ADAPTADO: Sin Novedad en el Frente dirigida por Edward Berger, arrasó en los BAFTA y en los European Film Award 2022 donde ganó en diferentes categorías. Tiene nueve nominaciones en los Oscars y ha sido elogiada por ser una adaptación de la novela escrita por Erich Maria Remarque en 1929 sobre su experiencia como soldado en la Primera Guerra Mundial. MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA: Argentina 1985 dirigida por Santiago Mitre, se ha alzado como ganadora en los Golden Globes, el Goya, el Satellite Award, Festival de San Sebastián y el Festival de cine de Venecia con el Premio FIPRESCI. Una película basada en la historia política real de Argentina con un enfoque que ha sido muy comentado y alabado por la crítica en su recorrido durante la temporada de premios. Es una de las favoritas para esta categoría. MEJOR PELÍCULA ANIMADA: Pinocho dirigida por el mexicano Guillermo del Toro. Es una cinta animada especial y que ha arrasado en la temporada de premios, con el Golden Globes, BAFTA, Critics Choice, Premios de la Asociación de Críticos de Cine de Chicago entre otros.

