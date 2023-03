Reuters: Trinidad y Tobago en negociaciones sustantivas con Venezuela sobre proyecto de gas

Trinidad y Tobago ha sostenido conversaciones sustantivas con Venezuela sobre el desarrollo del prometedor campo de gas costa afuera Dragón, tras la autorización de Estados Unidos para acometer el proyecto, que ha estado estancado por largo tiempo, dijo este jueves a Reuters el ministro de Energía, Stuart Young.

Young dijo que está planeando una tercera visita este mes a Caracas para sostener conversaciones con el ministro de de Venezuela, Tareck El Aissami, y Pedro Rafael Tellechea, presidente de la estatal venezolana PDVSA.

Se estima que el campo Dragón posee hasta 4,2 billones de pies cúbicos de gas natural. Trinidad necesita el gas para impulsar sus industrias de gas natural licuado (GNL) y petroquímica.

Una parte de las instalaciones de licuefacción del proyecto Atlantic LNG permanece inactiva por falta de gas.

Los dos países tienen «una relación de respeto», dijo Young. Habían progresado para el desarrollo del campo hasta 2018, lo que condujo a un acuerdo comercial con el objetivo de llevara el suministro de gas a Trinidad en 2020, pero las sanciones de Estados Unidos congelaron ese proceso.

«Si las negociaciones van bien, el gas técnicamente podría comenzar a fluir en dos años«, dijo Young.

Shell es socio en el desarrollo junto con la Compañía Nacional de Gas de Trinidad, PDVSA y PDVSA Gas, agregó. El rol de Shell fue autorizado por Washington, cuya aprobación del proyecto está condicionada a que no haya pagos en efectivo a Venezuela.

En enero, Estados Unidos dio luz verde al proyecto después de peticiones de Trinidad y algunos de sus vecinos caribeños. La autorización forma parte de un conjunto de decisiones de la administración del presidente Joe Biden que han flexibilizado algunas sanciones a Venezuela.

El campo Dragón, cerca de la frontera marítima de las dos naciones, es propiedad de PDVSA, que descubrió las reservas de gas y construyó la infraestructura del campo. Su desarrollo se ha estancado durante más de una década por la falta de inversión y las sanciones.

