todo sobre los “actos lascivos” por los que acusan al locutor zuliano Lenín Rojas

El periodista Lenin Rojas es conocido en Maracaibo, estado Zulia, por ser conductor del programa «Ni Tan Cuadrados» que transmite la emisora OK 101.3 FM. Pero durante las últimas horas, su nombre se hizo viral en Twitter cuando el fiscal general, Tarek William Saab informó que el Ministerio Público lo acusó por haber presuntamente cometido los delitos de actos lascivos, acoso y hostigamiento.

por Anaísa Rodríguez

El boom sobre Rojas llegó a su punto máximo cuando el fiscal tomó cartas en el asunto. Pero esta historia empezó hace más de 10 años, según Lucia Di Vita una de sus supuestas víctimas. Saab fue claro: «Agredió sexualmente en repetidas oportunidades» a María Virginia Montiel, en el año 2021. Por tanto, serían al menos dos las mujeres que han asegurado que Rojas abusó de su confianza y se aprovechó de ellas.

Puntos claves en la historia de abusos de Lenin Rojas

– Lenin Alberto Rojas Matos es licenciado en Comunicación Social Mención Publicidad y Relaciones públicas, egresado de la Universidad Rafael Belloso Chacín «Urbe», en el año 2011.

– Según su página en Linkedin, ganó en cuatro ocasiones el premio «Óscar Belloso» por cortometraje, dirección de fotografía, mejor programa de televisión y mejor conductor televisivo. Además, obtuvo el máximo puntaje en su defensa de tesis. En 2017 se certificó como locutor profesional en la Universidad del Zulia, lo que le permitió formar parte del equipo de Grupo Unión Radio, desde 2017 hasta la actualidad. También labora como consultor de marketing en el Grupo Okinawa y es director de marketing del Centro Comercial Lago Mall.

– Pero no todas son rosas en la vida de Lenin Rojas. El 8 de mayo de 2021, informó en sus redes sociales que estaba siendo involucrado en un asunto del cual se declaraba «inocente», por lo que no podía asumir responsabilidad ni emitir información alguna, y explicó que se resolvería en «escenarios jurídicos». Al tiempo que dijo que exigiría la responsabilidad de todo el que lo difamó sin pruebas y reenvió informaciones falsas sobre su persona.

– Rojas no precisó el tema en el cual lo estaban involucrando. Pero todo salió a la luz hace unos días, cuando una mujer publicó un extenso hilo en la red social Twitter. Su nombre es Lucia Di Vita, quien afirmó haber sido compañera de Lenin en 2007. Ambos estudiaban en la universidad y veían clases juntos. «Abro hilo sobre el caso del violador LENIN ROJAS», así en mayúsculas inició el mensaje.

– Di Vita relató que en aquel entonces, comenzó sus estudios en la Universidad Rafael Belloso Chacín, en Maracaibo, y le tocó ver varias materias con Lenin, y asignaciones grupales. Un día de esos, fueron a comer juntos frente a la universidad y aseguró que no hubo ningún indicio, falta de respeto o comentario fuera de lugar. Pero al volver a la biblioteca, Rojas le pidió ir a su casa que compartía con otros compañeros, para poder hacer el informe ya que la biblioteca estaba llena de otros estudiantes.

– Ella aceptó, fueron a su casa y Lenin le dijo que el ordenador estaba en un escritorio en su cuarto. Salió para buscar otra silla. Se sentó en la cama y empezó a hablarle. «En unas de esas me besa. Le digo que no, que lo siento pero que él no me gusta y que además ¿Qué pasa con su novia? (Actual esposa) y él me dice que nada, que ella no se va a enterar y me lanza a la cama. Pasaron cosas horribles, todo el tiempo estuve tratando de levantarme, pero sin poder hacerlo porque tenía medio cuerpo de él encima y actuaba con mucha fuerza. Repetidas veces me bajo el pantalón. Repetidas veces me besó sin que yo quisiera, repetidas veces le pedí que por favor no siguiera».

– «Pero él respondió: “mientras más me dices que no, yo más ganas tengo. Mientras más dices que no más me excito”. En ese momento comprendí que esa batalla yo la tenía perdida en ese momento, así que decidí ceder y quedarme tranquila hasta que tuviese que acabar aquello. Igual algunas veces intentaba tapar mis partes y entretenerlo con besos porque estaba aterrada que lo peor llegara. Sacó su miembro y comenzó a restregarlo por mi cuerpo, me tocó la vagina, me manoseó, me babeó y muchas cosas de mal gusto que yo no quería, de repente por fin, sonó una puerta, había llegado uno de sus compañeros de piso».

– La mujer recordó que al escuchar la puerta, empezó a llorar, pero sintió alivio, le pidió agua a Lenin. Y cuando él se fue a buscarla, ella salió corriendo. Manifestó que no entendía lo que había hecho para merecer lo que le hizo su compañero de clases. «No sabía qué hacer, yo había aceptado ir a su casa, yo luego cedí a que me besara para que al menos no me hiciera más daño, yo me había quedado en Maracaibo para que me pasara todo eso. Nunca lo hablé con nadie, solo le conté a mi papá que un chico me había besado sin yo quererlo».

– Explicó que no lo contó a nadie porque sentía vergüenza, la gente pensaría que ella quería que le pasara eso. Se describió incapaz de entender porque estaba en shock. «Había sido víctima de un abuso sexual. Yo acababa de salir de casa, comenzaba la universidad, tenía 18 años recién cumplidos, mi mayor tristeza de aquel momento yo recuerdo es que yo era virgen y claro no era así como había soñado todo. Llegué a decirle que estaba muy nerviosa por esto, que nunca había hecho esas cosas y obviamente no le importó».

– Después del penoso incidente, Lucía se sentía nerviosa cuando veía a Lenin. Temblaba cuando se lo cruzaba en los pasillos, pero él «sin vergüenza» la saludaba como si nada, y ella se sentía muy mal, se sentía culpable. «Menos mal no me tocó coincidir en muchas más materias con él. Termine la universidad y me mude a España». Con el pasar del tiempo, pudo contarles a unas amigas lo que vivió y ellas le hicieron ver que había sido abusada sexualmente. «Me cuesta creerlo, dudo y vuelvo a sentirme muy mal, pero luego crezco, pasan más años, más experiencia, lo entiendo y por primera vez me abrazo a mí misma y a mi dolor por todo aquello».

– En 2021, Lucía visitaba el perfil de uno de sus profesores y leyó un cartel que decía «Especial Día de la Mujer con Lenin Rojas», lo que rechazó de inmediato. Y decidió escribirle. «Entró a su Instagram y veo a una mujer embarazada, y pensé que no era momento de hablar, no iba a cargar con cualquier cosa que pudiese pasarle a ella por disgusto, eso me pareció una prioridad. Ya mi daño estaba hecho, podía esperar, ya estaba decidida a hablar».

– Al nacer la hija de Lenin, ella pensó que era el momento y justo surgió la campaña «Yo te Creo Venezuela», en la que varios artistas fueron señalados por presuntamente haber abusado de varias mujeres. Lucía hizo público su testimonio con un video en Instagram. Lo reseñaron varios medios de comunicación, aseguró haber recibido mensajes de apoyo, muchas preguntas, algunos reproches, pero también mensajes de Lenin en los que aseguró que no era culpable. También le escribieron otras abusadas por el locutor.

– «Me escribieron muchas chicas hablándome de acoso, acoso laboral, abuso de poder, acoso cibernético, y la bomba a última hora del día asustada y full de adrenalina me contacta mi niña Mavi -María Virginia Montiel-. Me escribió frases que me hicieron revivir mi historia, los patrones eran claros. Me di cuenta que había abusado de esta niña a sus 18 años, mientras su mujer estaba embarazada. Sí, la hija a la que nombra para tratar de dar lástima. Le dijo las mismas cosas que a mí, me dio mucho miedo sentí que descubría que este señor es un psicópata».

– Versión de María Virginia Montiel: el pasado 2 de marzo, denunció al locutor Lenin Rojas de haberla abusado sexualmente y aseguró que tenía dos años atravesando por un proceso legal contra el periodista. «No solo me hizo daño a mí, sino que le hizo daño a muchas mujeres más, tiene muchas víctimas detrás de él; unas que han podido hablar, otras que por miedo no pueden hablar», dijo Montiel Rincón en un video publicado en TikTok.

– «En el 2020, el señor Lenín Rojas abusó sexualmente de mí, y no se le puede llamar señor a una persona que disfruta verte sufrir, que disfruta verte llorar, que disfruta cuando estás vulnerable, una persona que cuando tú le dices que no y le ruegas que no te haga daño, te dice ‘mientras más me dices que no, más me excito’», relató.

– En el audiovisual que acumula casi 490 mil visitas en la plataforma, Montiel Rincón señaló que en mayo de 2021 denunció a Lenin Rojas, quien le pidió que no hiciera eco de la situación ante los medios de comunicación. «Este señor vino corriendo a pedirme perdón luego de que salió la denuncia de Lucia Di Vita, él vino corriendo a mí a pedirme perdón, a decirme que estaba arrepentido, tengo notas de voz, audios de WhatsApp que confirman esto, lo cual consta en acta (y) está en mi expediente, él vino a pedirme perdón a mí y a mi familia».

– Montiel denunció que su proceso legal «ha sido completamente difícil, duro y sucio» debido a que se han presentado «muchas irregularidades». «Se me negó el derecho a tener un abogado, se me negó el derecho a una defensa privada, a mí se me negó el derecho a ver mi expediente, yo no tenía acceso a mi expediente, algo que es completamente ilegal».

– Detalló que el examen forense que confirmaba que había sido agredida sexualmente «fue extraviado» por la fiscal 51. «Dijo que se le había traspapelado por error, algo que yo creo que es completamente falso, porque un examen tan importante, una prueba madre no se traspapela por error, y mucho cuando el beneficiado es la otra persona». Lenin Rojas solo fue imputado por acoso y actos lascivos.

– Tiempo después, el examen «reapareció mágicamente» pero «lo beneficiaba a él». «Estoy cansada de todo esto, estoy cansada de que la justicia se preste para defender a un violador, a una persona que ha lastimado a muchas mujeres (…) Él anda suelto y haciendo su vida de lo más normal (…) Es momento de que esta historia tome un rumbo diferente, porque no puede ser posible que teniendo todas las pruebas, que esto no concluya y solo lo beneficie a él».

– Tras hacerse viral, el pasado 2 de marzo, Lenin respondió y dijo que María Virginia Montiel y su familia le pidieron dinero para un supuesto acuerdo reparatorio. «Esto es con María Virginia y a su abogado asesor: no les voy a pagar, no me voy a prestar para el chantaje, para la extorsión, ni me voy a prestar para ese show que quieres hacer María Virginia. Me pidieron una cantidad de dinero que no acepté y este lunes 27 de febrero emitieron un acta de acuerdo reparatorio. Ahora, díganme ustedes con el drama que montó María Virginia en su video. ¿Quiere llegar a un acuerdo para hacerse del peculio por simulación de hecho punible? Lo que consta en actas porque sus declaraciones tienen incongruencias», expresó en un video que subió a la cuenta de Instagram de su programa radial.

– Pero no quedó allí. La cantante Morella Montiel, tía de María Virginia aseguró que Rojas causó un daño psicológico en la joven, pese a que pasaron dos años, que se intentó suicidar en dos ocasiones. Y reveló que el periodista le pidió perdón a su familia y le suplicó que no hicieran el caso público, que él buscaría ayuda psicológica.

– «Este video es para ti, Lenin Rojas para recordarte el proceso que empezó hace dos años porque parece que se te ha olvidado. Hace dos años tú llegaste a mi casa, una hora después de que Lucia De Vita hizo pública la denuncia de violación. Y viniste despavorido, con mucho miedo porque sabías que el avispero se te iba a armar porque había muchas más víctimas, entre ellas mi sobrina María Virginia. Tenías que hablar, pasó lo que tenía que pasar, empezaste con un discurso bastante extraño y difuso; y mi esposo llamó a María Virginia donde ella pudo decir la verdad».

– «La tenías bajo amenaza como a todas tus víctimas. Porque todas tienen una característica, estudiantes, muchachitas, María Virginia apenas acababa de cumplir 18 años, vulnerables. Una vez te fuiste comenzaron las llamadas y notas de voz donde pedías que no se haga replica porque tenías mucho miedo. Decías que ibas a ir al psicólogo. Hasta recibí una llamada de tu madre pidiendo piedad, me pediste piedad por tu hija pero no tuviste piedad por María Virginia que ha pasado por cosas horribles y su daño psicológico ha sido muy profundo. Ha intentado suicidarse dos veces. Estoy dispuesta a ser vista y a ser escuchada en nombre de todas las que no han podido hablar por miedo, por tus amenazas. Este no es ningún show, el único show que existe es el tuyo que inventas un personaje de gente buena porque eres un psicópata y tienes un discurso inconsistente. Nosotros no te estamos pidiendo dinero somos gente trabajadora».

– Hasta el momento de finalizar este reporte, miércoles 8 de marzo, se desconoce si Lenin Rojas había sido detenido. Ni el Colegio Nacional de Periodistas sección Zulia ni la emisora OK 101.3 FM, emitieron comentarios al respecto. El Cooperante contactó al CNP sin éxito.

Sígue a Noticias al día y a la hora en nuestro Telegram, Twitter, Facebook, Instagram y recibe de inmediato los hechos noticiosos.