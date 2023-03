Colegio de Médicos de Guayana lamenta «fuga de profesionales»

En el marco del Día del Médico en Venezuela, el secretario del Colegio de Médicos de Guayana, Hugo Lezama, habló sobre la fuga de profesionales de la medicina, a causa de la crisis económica del país.

“No saben la cantidad de médicos especialistas que se van todos los días del país. El Estado tiene que luchar por sus médicos. Ver por qué están abandonando el país. Tienen que evitar la fuga de cerebros. Estamos en peligro de extinción”, aseveró el secretario del Colegio de Médicos de Guayana.

En este sentido, culpó, además de a la desinversión, a los llamados médicos integrales comunitarios que egresa el oficialismo por las deficiencias del sistema de salud público venezolano.

Asimismo, denunció que el estado de la Universidad de Oriente (UDO), la cual egresa los médicos en la entidad, está en muy malas condiciones.

“La universidad está en ruinas y ellos no se quieren hacer cargo”, vociferó.

Casos de difteria confirmados

El pasado 9 de marzo, el director del Instituto de Salud Pública (ISP) del estado Bolívar confirmó, a través del circuito Unión Radio, la aparición de la difteria en la entidad.

“Inmediatamente, activamos todos los equipos de bloqueo, inmunización y vacunación para incrementar de manera significativa la cobertura”. Así lo dijo Maurera.

Sobre esto, el Colegio de Médicos de Ciudad Guayana se pronunció y exhortó a las autoridades de salud del estado para que revisaran la calidad de las vacunas.

“A veces nos traen productos de muy mala calidad. Podemos poner una vacuna, pero no se está inmunizando. Habría que revisar toda la cadena de frío que debe conservarse para que sean puestas a todos los pacientes. Hay que revisar la calidad de estas vacunas”, aseveró Hugo Lezama, secretario del gremio de médicos.

Sobre el proceso de inmunización, Lezama explicó que, si las vacunas no son de calidad, o si no hay una cobertura adecuada, no es efectivo el proceso.

“Tenemos que elevar la voz de protesta, cuando las cosas no se están haciendo bien”, dijo Lezama.

Por otra parte, insistió en que las autoridades sanitarias del Estado deben generar un plan de educación sobre la enfermedad.

Intrusismo

El Colegio de Médicos de Guayana también se pronunció sobre lo ocurrido con el exdirector del hospital doctor Gervacio Vera Custodio.

Luego de que se conociera el caso de un falso médico en el Hospital de Upata, capital del municipio Piar, la alcaldesa informó que el entonces director del hospital no contaba con las credenciales al día.

Eduardo Zaraza, integrante del gremio médico en Guayana, reveló que un grupo de familiares de unas presuntas víctimas a manos del exdirector del hospital introducirían un recurso ante el Ministerio Público.

“Ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de funciones, estafa agravada continuada con alevosía y corrupción, homicidio calificado, asociación para delinquir, incumplimiento y omisión de procedimientos administrativos. Estos son los delitos que serán introducidos a las autoridades”, informó Zaraza.

Hasta el momento, se desconoce el paradero de Yoslen Astudillo, quien hasta el 22 de febrero fue director del hospital doctor Gervacio Vera Custodio.

